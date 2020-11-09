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Политика

Комитет Рады "зарубил" законопроект по растаможке, предложенный "евробляхерами"

16:46 9 ноября 2020
Верховная Рада Украины

Несмотря на протесты, которые владельцы автомобилей на иностранной регистрации устроили в правительственном квартале, требуя закона о доступной растаможке, в Раде отклонили все законопроекты, направленные на урегулирование проблемы.

Как передает «Лига», Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонил все восемь проектов законов, в том числе и тот, на котором настаивали «евробляхеры», и не стал передавать их на рассмотрение нардепам.

Последние настаивали на изменении процедуры растаможки. В частности, убрать акцизный сбор, ввести обязательный технический осмотр машин, а также дополнить законодательство налогом на дорогие авто.

Напомним, что полицейских обязали штрафовать владельцев «евроблях», нарушивших правила регистрации автомобилей, а такие машины отправлять на штрафплощадки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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