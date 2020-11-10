Директор горздрава Одессы Якименко задекларировала квартиры, драгоценности и 5 млн грн наличными

Директор департамента здравоохранения горсовета Одессы Елена Якименко задекларировала несколько квартир, домов, земельных участков, драгоценности и внедорожник стоимостью 1 млн грн. Об этом сообщило агентство УНН.

«Якименко не имеет официального бизнеса: она 14-й год возглавляет горздрав и преподает в Одесском медуниверситете. При этом в декларации чиновница указала 2 квартиры (78 и 92,8 кв. м), дом (245,2 кв. м), 5 земельных участков (общая площадь 1,7 тыс. кв. м), паркоместо и гараж. Еще два дома — площадью 283,6 и 87,8 кв. м — на стадии строительства. На ее супруга Владимира Ольшевского записана квартира площадью 56,5 кв. м. Кроме недвижимости, в собственности Якименко ювелирные изделия с драгоценными камнями (стоимость не указана) и внедорожник Toyota RAV 4 hybrid AWD 2017 года выпуска за 1 млн грн. Наличными семья хранит более 5 млн в гривневом эквиваленте, имеет счета в 9 банках», — сообщает УНН.

В статье также отмечается, что сложно преподавательством и госслужбой накопить 5 млн гривен, на которые куплена недвижимость.

«Елена Якименко пересидела трех мэров и крепко держится за кресло. Раскачать его оказался способен только COVID-19», — пишет издание.

Якименко критикуют за неудовлетворительные результаты борьбы с пандемией в Одессе и срыве строительства ПЦР-лаборатории, открытие которой переносят с июня 2020 года.

«В марте этого года общественники требовали отправить Якименко в отставку — за уничтожение кардиоклиники в парке Шевченко ради аренды помещений, лоббирование интересов частной фирмы на тендерах и „завал“ городской программы „Здоровье“, которая предполагала бесплатную помощь сердечникам», — говорится в материале.

По информации УНН, Якименко якобы могут уволить после второго тура выборов мэра и уже подыскивают кандидатуру ей на замену.

По информации Министерства здравоохранения, Одесса находится на 4-м месте в Украине по числу новых случаев COVID-19.

Напомним, в сентябре Елена Якименко частично возложила ответственность за перегруженные больницы и плохую статистику на пациентов, которые «агрессивно» настаивают на пребывании в стационаре и выдают себя за одесситов, ими не являясь.

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