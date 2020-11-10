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Политика

Местные выборы обнулили «Слуг народа», а пророссийский избиратель вернулся назад к ОПЗЖ, — Казарин

14:16 10 ноября 2020
Урна для бюллетеней
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Местные выборы, которые состоялись в конце октября, ярко продемонстрировали, что украинцы разочаровались как в нынешней власти, так и непосредственно в президенте Владимире Зеленском. Об этом в своей статье для издания «Новое время» написал известный журналист Павел Казарин.

Казарин подчеркнул, что, несмотря на то что еще полтора года назад почти вся карта Украины была «зеленой», кризис доверия и легитимности стал делом времени, поскольку Зеленский так и не стал точкой консенсуса для всех.

«Местные выборы обнулили прежнюю монолитность президентской команды. Пророссийские избиратели сбежали обратно к Виктору Медведчуку… Вопрос о том, кто здесь власть, станет главным в ближайшие месяцы», — пишет Казарин.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись выборы в местные советы и мэров городов. Пока результаты не объявлены, однако уже сейчас многие эксперты говорят о том, что для партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» они стали одними из самых результативных.

ОПЗЖ выиграла выборы в четырех областных советах: Запорожском, Николаевском, Одесском и Херсонском, а также в двух областях. Кроме того, политсила победила в 44 городских советах и 9 районных, а также более 20 кандидатов от партии стали мэрами городов.

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