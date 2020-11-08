11 ноября 2020

Нам нередко кажется, что в повседневной привычной жизни есть вещи, существовавшие вечно. Ну, например, телевизионный прогноз погоды. В конце каждого выпуска новостей на любом уважающем себя канале появляется длинноногая девица, на фоне географической карты страны нараспев рассказывающая о ветрах и осадках, о ранних заморозках или о запоздалом потеплении. Порой даже кажется, что главным в этой части телепрограммы является не рассказ об исследованиях Гидрометеоцентра, а демонстрация возможностей руководства телекомпании в содержании юных красавиц. Бесследно ушла в прошлое советская традиция поручать озвучивание прогноза погоды словоохотливым шустрым мужичкам, размахивающим руками и пытающимся внушить телезрителям не то, что нужно одевать, выходя на улицу завтра, а то, что «у природы нет плохой погоды».

Вы не поверите, но первый телевизионный прогноз погоды был показан не так уж давно. 11 ноября 1936 года британское телевидение сопроводило показ погодных карт голосом диктора, прокомментировавшего предположения синоптиков. Это произошло впервые в мире. Ведь до этого прогнозы погоды звучали только по радио. И опять первыми тут были сотрудники ВВС. На их же каналах в выпусках телевизионных новостей в конце 1950-х годов начали появляться сдержанные и немногословные ведущие прогноза погоды, со временем становившиеся всё более и более раскованными.

А вообще-то первый в Европе сбор информации о метеоусловиях был произведён в 1654 году по распоряжению Леопольдо Медичи, герцога Тосканского. Выполнить это поручение взялись ученые Академии дель Чименто во Флоренции. Затем в 1781 году в Мангейме при Академии наук и изящной словесности курфюста Пфальцского было создано первое в мире метеорологическое общество. Его участники в разных странах, предварительно получив одинаковые приборы, на протяжении ряда лет ежедневно (четыре раза в день!) проводили измерения температуры воздуха, скорости ветра и давления. Получать сводки о прогнозе погоды долгое время оставалось привилегией лишь высшего руководства этих стран и самых богатых людей. И только с 1 августа 1861 года в газете Times появились регулярные прогнозы погоды, доступные уже всем желающим.

Ну, и напоследок анекдот, как говорится, в тему. Прийдя на выпуск новостей слегка подшофе, ведущий прогноза погоды показал телезрителям не только направление движения нового антициклона, но и место знакомства со своей второй женой во время прошлогоднего летнего отпуска…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.