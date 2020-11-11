Факт-чек Олейника: глава Днепроблсовета пытается скрыть свои провалы перед президентом

В недавнем блиц-интервью, приуроченном к году пребывания Святослава Олейника в должности главы Днепропетровского облсовета, политик рассказал о своих успехах, а «РБК-Украина» проанализировало озвученные данные и сопоставило их с реальным положением дел в области. Как сообщает «РБК-Украина», слова Олейника якобы серьезно расходятся с реальным положением вещей.

В частности, Святослав Олейник в своем интервью утверждал, что областные власти провели ревизию всех строящихся на территории области объектов, а работы на «4/5 из них только начаты».

«Безусловно, пока объект не введен в эксплуатацию, то можно утверждать, что работы только начаты. Только на медицинском направлении в Днепре таких объектов было более 25-ти. И сейчас все они находятся в состоянии „заморозки“ — от 50% до 95% готовности. Яркие примеры практически готовых, но не открытых амбулаторий — ул. Философская, проспект Поля, ул. Караваева и т. д. Такая же история с объектами спортивной инфраструктуры — спортивно-оздоровительным комплексом в Никополе, стадионами в Софиевке и Приднепровском», — отмечает издание.

Вот как, к примеру, выглядит «активное строительство» спорткомплекса в Никополе.

«По плану работ он должен быть сдан в эксплуатацию 15 декабря 2020 года, но шансов на то, что успеют, очень мало», — отмечается в материале.

Состояние на июнь 2019 года

Состояние на апрель 2020 года

Как сообщает издание, точно такая же история с реконструкцией ДЮСШ в Софиевке: «Этот объект должны были сдать в эксплуатацию еще 30 декабря 2019 года».

Состояние на июль 2019 года

Состояние на июль 2020 года

Не лучше ситуация и с состоянием стадиона в Приднепровском, который должны были сдать еще в конце августа 2019 года.

Состояние на июнь 2019 года

Состояние на август 2020 года

В то же время, как пишет «РБК-Украина», трудно отрицать, что за последние 5 лет Днепропетровская область действительно стала лидером в строительстве образовательной и спортивной инфраструктуры. Именно в этом регионе в период с 2015-го по 2019 год появились отличные школы и детсады в Солёном, Апостолово, Синельниково, Илларионово, Юрьевке, Магдалиновке, Желтых Водах, комплексы спортивных сооружений и футбольные поля в Днепре, Каменском, Петриковке, Юрьевке, Магдалиновке.

«Почему же сейчас остаются замороженными столько объектов — вопрос остается открытым. Ведь не только в отчетах властей, сметах и сюжетах медиа, но и невооруженным глазом можно увидеть, как в области за последние полтора года остановилась активность в строительстве инфраструктуры», — резюмирует в своем материале издание «РБК-Украина».

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