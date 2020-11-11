«Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Венедиктовой», — Бутусов

Журналист Юрий Бутусов считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак активизирует свои усилия после того, как преодолеет коронавирусную инфекцию.

«Глава Офиса президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой, — пишет Бутусов на своей страничке в соцсетях. — Сейчас на время коронавируса процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал.

Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки Зеленского, так что «слуги» дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем — это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие. Кто будет выдвинут в новые генпрокуроры, пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат, уже ясно.

Ермак действует совместно со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым, который сумел назначить своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОП по правоохранительным органам. Также Ермак и Портнов пролоббировали у Зеленского назначение на должность и.о. главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачева и увольнение из ГБР человека Венедиктовой — замглавы ГБР Бабикова. А теперь они намерены прибрать к рукам и должность генпрокурора.

Ермак и Портнов потерпели поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, и сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ.

Все это еще раз показывает, насколько хаотичное представление у президента Зеленского о правоохранительной деятельности. Да, в общем, президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители. Зеленский меняет на должностях случайных людей на случайных людей, не задавая профессиональных критериев при назначениях, поэтому ответственности за обещанные посадки коррупционеров и предшественников все меньше, силовая вертикаль государства все слабее и слабее.

По какой причине назначили Рябошапку, какие задачи ему поставили, почему уволили? Президент не огласил. Почему назначили Венедиктову, какие задачи, почему собирают голоса за увольнение? Президент не огласил. Зеленский создает в своем окружении атмосферу постоянной войны всех против всех, постоянных интриг, где нет рациональной логики, нет последовательности, где нож в спину могут вставить любому.

Самое важное в системе Зеленского — не то, как ты отвечаешь занимаемой должности, а то, как часто ты можешь нашептывать президенту на ухо. Вместо публичной политики, политики принципов и правил, Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги, и погружает власть в коалиции, заговоры и кулуарные договоренности, упуская ее тем самым из своих рук".

Фото Юрия Бутусова из соцсетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter