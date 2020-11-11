Будет ли доллар падать и дальше: прогноз экспертов

Как и прогнозировали эксперты, курс национальной валюты заметно укрепляется. Правда, евро дешевеет более существенно, чем доллар. С понедельника, 9 ноября, доллар потерял 2 копейки, а евро — 12 копеек. Так, 11 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,12 грн за доллар и 33,20 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар также не торопится сдавать свои позиции, уступив всего пару копеек, в то время как европейская валюта подешевела на 10−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,12 грн, купить — по 28,36 грн; евро — сдать по 33,06 грн, купить — по 33,45 грн. Такое укрепление гривни происходит на фоне переговоров руководства Нацбанка с представителями международных кредиторов.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в Вашингтоне встретился с представителями Всемирного банка. Во встречах приняли участие исполнительный директор группы, в которую входит Украина, Кун Давидс, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи, а также вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бʼердэ.

«Мы высоко ценим долгосрочные отношения и поддержку, которую Группа Всемирного банка оказывает как Национальному банку Украины, так и Украине в целом. Очень важно, что наш общий приоритет — укрепление финансового сектора Украины и создание основ для надежного развития кредитования», — отметил Кирилл Шевченко.

Кстати, в НБУ пояснили, в каких случаях регулятор проводит интервенцию на межбанковском валютном рынке.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,3−1,6%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,58 грн до 28,12 грн (-1,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,52−28,55 грн до 28,13−28,15 грн (-1,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,52−28,72 грн до 28,09−28,34 грн (-1,5% - -1,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса покупки.

По словам директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина, существует закрытый документ, в котором утверждена тактика работы регулятора на валютном рынке. Правление НБУ определяет ряд количественных критериев, достижение которых может быть основанием для проведения валютной интервенции. В этом документе установлено в том числе то, что считать чрезмерным колебанием. В случае таких колебаний департамент открытых рынков вносит предложение о проведении валютной интервенции заместителю главы НБУ, который курирует валютную вертикаль, он и принимает окончательное решение о проведении интервенции. При этом стратегия НБУ предусматривает минимизацию присутствия регулятора на рынке.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи отметки 27,8 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8−28,0 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Однако есть мнение, что вскоре гривня вновь начнет дешеветь.

«Гривня в среду, 11 ноября, торгуется на отметке 28,17 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Накануне на рынке не было весомых драйверов для движения. Даже размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не оказало влияния на рынок. При этом нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и «сидят в гривне», что формирует «навес» ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности.

Из новостей выделим данные о снижении объема золотовалютных резервов Украины. Так, в октябре запасы сократились на 1,5% - до 26,1 млрд долларов. При этом глава Нацбанка Украины заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы Украины до 29−30 млрд долларов.

Вместе с тем на внутренний валютный рынок по-прежнему продолжает влиять негативный фактор роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране. ukraine.fakty.ua/338 011 Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет находиться в диапазоне 28,15−28,25 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Экспертов беспокоит тот факт, что, несмотря на текущие переговоры с МВФ, Нацбанк не сообщает о каких-либо конкретных результатах.

«Курс доллара к гривне на межбанке закрепился выше уровня 28,10 грн, и вчера покупателям не удалось опустить котировки ниже этой отметки, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С начала недели нерезиденты и НБУ в торгах не участвовали. В самом конце дня во вторник доллар заметно укрепился к гривне. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар-гривня завершились на уровне 28,17 грн, евро против гривни заметно ослаб — до отметки 33,28 грн.

Вчера состоялся аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, по результатам которого в бюджет было привлечено 7,87 млрд гривен. В это время глава Нацбанка Кирилл Шевченко находился в США на встрече с главами МВФ и Всемирного банка. Однако пресс-релиз по итогам саммита не содержал какой-либо конкретики о достигнутых договоренностях.

Минфин отчитался о расходах фонда по борьбе с COVID-19: непосредственно сфера здравоохранения получила 6,6 млрд грн, а на строительство дорог было потрачено 20,22 млрд грн. Сумма расходов на немедицинскую инфраструктуру оказалась выше затрат на здравоохранение в условиях пандемии.

До конца этой недели по курсу доллара к гривне ожидается коррекция к уровню 28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне будет торговаться в ценовом канале 33,25−33,55 грн", — отметил Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что в парламенте готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, как сейчас, а стоимости жилья. В результате те, кто живет в центральных районах городов в дорогих квартирах, будут вынуждены платить более высокий налог. Также не стоит забывать, что в Украине цены на недвижимость традиционно формируются в долларовом эквиваленте, так что колебание курсов будет влиять не только на стоимость жилья, но и на сумму налога.

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