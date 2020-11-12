День даст шанс: гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Четверг, 12 ноября, предоставит неплохие шансы для покорения новых вершин. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Уверенность в собственных силах поможет достигнуть неплохих результатов в решении поставленных перед вами задач. На личном фронте ожидаются приятные моменты, а кое-кто из одиноких представителей знака может повстречать свою судьбу.

ТЕЛЕЦ

День, когда можно немного расслабиться и передохнуть. Занимайтесь текущими делами, не требующими больших затрат сил. Отправляясь в магазин за покупками, следует составить список, чтобы не набрать чего-нибудь лишнего и ненужного.

БЛИЗНЕЦЫ

Завершайте начатые ранее дела. Если что-то не ладится, можете рассчитывать на помощь друзей. Тщательно проверяйте поступающую информацию, берегите кошелек. Старайтесь уделять больше внимания детям.

РАК

Вы полны сил и энергии, так что сумеете довольно быстро справиться с кучей дел. Вероятны встречи со старыми знакомыми, которые могут оказать вам неоценимую услугу. В семейных отношениях будет царить полное взаимопонимание.

ЛЕВ

Хорошее время для различных начинаний. Старайтесь только держать свои планы и намерения в секрете. Помните, недоброжелатели не дремлют и не упустят возможность навредить вам. Будьте сдержанны и терпеливы в отношениях с близкими.

ДЕВА

Не ждите от нынешнего дня мгновенных результатов и не спешите с принятием важных решений. Помните о пословице: «Тише едешь — дальше будешь». Сегодня следует проявить осторожность при работе с режущими предметами и электроприборами.

ВЕСЫ

День сулит немало дел и хлопот. Позитивный настрой поможет справиться с любыми преградами на вашем пути. Прислушивайтесь к своей интуиции, не доверяйте малознакомым людям.

СКОРПИОН

На служебном поприще сконцентрируйтесь на главном, не отвлекайтесь на второстепенные дела. Представится возможность решить давнюю проблему, а также наладить испорченные отношения.

СТРЕЛЕЦ

В целом ожидается благоприятный день. Однако не стоит торопить события, так как спешка ни к чему хорошему не приведет. Удачно будут складываться финансовые дела, вы сумеете найти способ решить волнующий вас вопрос.

КОЗЕРОГ

Нестандартный подход к делу станет залогом успеха. Однако старайтесь избегать рисков, выбирайте надежные пути для достижения задуманного. Будьте готовы к компромиссам, обсуждая важные вопросы, касающиеся ваших интересов.

ВОДОЛЕЙ

Деловые отношения могут складываться довольно напряженно. Держитесь в стороне от каких-либо споров и не перечьте начальству. Вечером вероятно приглашение в гости. Приятное времяпрепровождение в дружеской компании подарит незабываемые моменты.

РЫБЫ

Удача будет сопутствовать тем, кто готов трудиться не покладая рук и не боится трудностей на своем пути. Разумный риск может быть оправдан. Вероятно поступление заманчивого предложения от давних знакомых, вы не пожалеете, приняв его.

Хорошего вам дня!

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