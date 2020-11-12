Бигус против Семочко: СМИ написали о вступлении в силу решения суда по делу о клевете

Голосеевский районный суд Киева обязал журналиста Дениса Бигуса опровергнуть распространенную ранее информацию в отношении бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, пишет depo.ua со ссылкой на «РБК-Украина».

В частности, отмечается, что иск Семочко против Bihus.Info суд рассмотрел в сентябре. Согласно вынесенному решению, обвинения Бигуса в адрес экс-сотрудника спецслужбы не нашли своего подтверждения. Журналист теперь обязан публично их опровергнуть.

Стоит отметить, что решение относительно Бигуса, согласно данным судебного реестра, вступило в законную силу еще 12 октября. Соответственно, Bihus.Info якобы игнорировал его в течение месяца и не подал апелляционную жалобу.

«Последняя была представлена ​​лишь 10 ноября, когда предусмотренные для обжалования сроки уже прошли», — сообщило depo.ua.

Однако апелляцию Бигуса, по данным «РБК-Украина», суд все же принял к рассмотрению, но дата судебного заседания еще не назначена.

Согласно решению Голосеевского суда, ответчиком по этому делу выступает и «24 канал», который транслировал материалы Бигуса, признанные клеветническими.

Суд также обязал журналиста выплатить заявителю материальную компенсацию в размере около 70 тыс. гривен.

Напомним, сам Семочко еще в октябре 2018-го публично опроверг обвинения журналистов Bihus.Info о наличии российского гражданства у членов его семьи, обвинения в превышении служебных полномочий и незаконном обогащении, подчеркнув тогда, что обжалует клевету журналиста в судах.

Также отметим, что «клеветнический» скандал будет рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова, куда депутаты намерены вызвать журналиста-ответчика.

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