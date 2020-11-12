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"Вы не понимаете. Зеленский не хотел ложиться в "Феофанию"

13:56 12 ноября 2020
зеленский

Блогер Сергей Фурса пришел на помощь команде Владимира Зеленского и придумал им варианты отговорок на те случаи, когда реальность пошла вразрез с предвыборными обещаниями. Один из примеров касается того случая, что Зеленский, не имея симптомов болезни, занял палату и рабочий кабинет в клинике «Феофания», тогда как в обычных больницах мест катастрофически не хватает

«Вы не понимаете. Зеленский не хотел ложится в «Феофанию» с 37,5, когда больницы забиты и туда трудно попасть, но просто это удобно и его заставили. Это правила безопасности.

Вы не понимаете, президент хотел ездить на работу на велосипеде, но просто требования безопасности вынудили формировать кортежи. Его заставили.

Вы не понимаете, президент хотел бороться с олигархами, но тут коронавирус и так удобнее. Его просто заставили. Обстоятельства", — предлагает блогер варианты «объяснительных».

Фото Володимир Зеленський/Facebook

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"Вы не понимаете. Зеленский не хотел ложиться в "Феофанию"

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