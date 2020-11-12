Парламентская республика и двухпалатный парламент: Игорь Палица назвал рецепт успеха для Украины

Успешное демократическое развитие Украины возможно только в форме парламентской республики с двухпалатным парламентом, одна из палат которого будет представлять регионы. Это будет логическим завершением процесса децентрализации и одновременно позволит найти пути к единению страны. Такое мнение озвучил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

«Люди хотят видеть во власти профессионалов, способных поднять экономику и помирить украинцев. Именно поэтому впервые в политической истории они отдали свои электоральные симпатии партии „За майбутнє“ — политической силе, которая, будучи создана лишь несколько месяцев назад, уже ворвалась в пятерку лидеров электоральной поддержки», — сказал политик.

В частности, согласно последним социологическим исследованиям группы «Рейтинг», на предстоящих парламентских выборах за политсилу готовы проголосовать 4,5% избирателей. Это показатель в пределах социологической погрешности относительно проходного барьера в парламент.

Опрос проводился 2−3 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter