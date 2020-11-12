Украинцы еще более пессимистически оценивают курс страны, чем весной, — нардеп

В октябре КМИС повторил замеры социально-политических настроений, ранее проводимые в апреле. Оказалось, что украинцы еще более пессимистически оценивают курс страны, чем весной. Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин прокомментировал результаты соцопроса КМИС в своей колонке для сайте NewsOne.



«Если в апреле 46% считали, что Украина стагнирует и не развивается, то в октябре — уже 55,1%. Если в апреле 46,1% считали, что страна идет к расколу, то теперь так считают 57,5%», — отметил нардеп.



В частности, в соцопросе говорится, что по линии романтиков-патриотов, которую олицетворяет Порошенко, и по линии прагматиков-скептиков, которую олицетворяет Виктор Медведчук, идет укрепление электоральных позиций, при этом рейтинги лидеров парламентских партий возросли.

«Основной слой украинского электората находится среди этих политических координат, постоянно колеблясь из стороны в сторону», — отметил нардеп.



«Так, согласно данным соцопроса, наибольшая динамика роста наметилась у Виктора Медведчука. Второе место по позитивной динамике занимает Юлия Тимошенко, третье место у Юрия Бойко, четвертое у Петра Порошенко. Тем не менее президент Зеленский остается лидером президентского рейтинга с 33% среди тех, кто определился. Далее следуют Порошенко, Тимошенко, Бойко, Смешко, Медведчук и Ляшко. И если Зеленский не потерял лидерства в президентском рейтинге, то по состоянию на ноябрь его партия „Слуга народа“ скатилась с первого место на третье, а лидером парламентских партий стала „Оппозиционная платформа — За жизнь“ с рейтингом 22,1%», — сказал Кузьмин.



Подводя итоги соцопроса КМИС, нардеп выделил основные моменты.

«У общества увеличился уровень агрессивных настроений, и при этом наметился запрос на сильного лидера, а больше половины опрошенных считают, что государство при Зеленском движется в неверном направлении. Коронакризис только ускоряет процесс увеличения недовольства украинцев властью», — написал Кузьмин.

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