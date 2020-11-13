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Гороскоп

Заниматься решением денежных вопросов нежелательно: гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака

8:21 13 ноября 2020
Овен
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Тельцам представится неплохой шанс реализовать давнюю идею, а Ракам навредит спешка

ОВЕН

День благоприятен для любых начинаний. Причем, чем раньше вы сегодня приступите к выполнению задуманного, тем лучше, так как первая половина дня окажется более плодотворной.

ТЕЛЕЦ

День подходит для посещения различных инстанций — сумеете быстро и без проволочек решить интересующие вас вопросы. Представится неплохой шанс реализовать давнюю идею, вероятны также небольшие денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ

День будет складываться довольно удачно, главное — настроить себя на позитивный лад. Поступившие новости могут внести коррективы в ваши планы. Помните, все что ни делается — к лучшему.

РАК

Сегодня спешка в любом деле окажется неуместной и может даже навредить. При принятии важных решений, которые могут иметь далеко идущие последствия, следует тщательно взвесить все «за» и «против».

ЛЕВ

Благоприятное время для самообразования и самореализации. Сейчас вы открыты для всего нового и способны усвоить большой объем информации. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, они могут негативно сказаться на вашем здоровье.

ДЕВА

Предстоит решить немало вопросов, некоторые из них могут потребовать больших затрат сил и энергии. Вероятны встречи с давними знакомыми, не исключено и начало романтических отношений.

ВЕСЫ

В важных вопросах рассчитывайте только на собственные силы. Старайтесь действовать не спеша, тщательно продумывая каждый свой шаг, в противном случае рискуете многое потерять.

СКОРПИОН

Жизненный потенциал сейчас несколько снижен, поэтому могут проявиться раздражение и усталость. Старайтесь в этот день не предпринимать каких-либо важных шагов, не поддавайтесь на различные искушения и соблазны.

СТРЕЛЕЦ

Аккуратность и серьезный подход в решении любых задач помогут достигнуть отличных результатов. Перед амбициозными представителями знака откроются новые горизонты, появится возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц.

КОЗЕРОГ

День может оказаться довольно беспокойным и не слишком плодотворным, поэтому лучше не планировать на этот период чего-то важного. Будьте осторожны в своих высказываниях при общении с близкими, ваши слова могут их глубоко ранить.

ВОДОЛЕЙ

Благодаря целеустремленности и настойчивости сумеете добиться поставленных целей. Вы сможете достичь даже большего, чем ожидали. Проявляйте осмотрительность в финансовых вопросах. На амурном фронте наметились перемены к лучшему.

РЫБЫ

Несмотря на негативные тенденции этого дня все же есть шанс добиться неплохих результатов. Старайтесь сохранять спокойствие в любых ситуациях. Вечер желательно провести в тихой семейной обстановке.

Хорошего вам дня!

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