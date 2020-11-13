Каким будет курс доллара к концу года

Ситуация на валютном рынке вновь изменилась, и после небольшого укрепления в начале недели курс гривни вновь начал постепенно снижаться. Со среды, 11 ноября, доллар подорожал на 8 копеек, а евро — на 7 копеек. Так, 13 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,20 грн за доллар и 33,27 грн за евро. Любопытно, что на наличном валютном рынке за последние два дня курсовая ситуация почти не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,14 грн, купить — по 28,37 грн; евро — сдать по 33,03 грн, купить — по 33,44 грн. Для стабильности украинской валюты важным остается вопрос получения средств от международных кредиторов, о чем с ними сейчас ведутся переговоры делегацией Нацбанка.

«Могу сказать, что в целом мы обсуждаем три основных блока вопросов, — сообщил в Вашингтоне «Голосу Америки» председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. — Понятно, что в МВФ беспокоятся из-за последних решений по антикоррупционной инфраструктуре в Украине. Есть вопросы по бюджету на 2021 год. И есть вопросы, которые мы обсуждаем в рамках моей ответственности, — о работе Национального банка. Это три блока вопросов, которые мы отрабатываем сегодня с МВФ. У нас есть рабочий диалог, и мы чувствуем прогресс в переговорах.

Пока рановато говорить о сроках, поскольку, чтобы появились конкретные даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Я лично в этом оптимист: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца года", — считает Кирилл Шевченко.

Эксперты отмечают, что до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка, падение запаздывающего официального курса было заметным, во других же сегментах — весьма незначительным, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,51 до 28,20 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,20−28,23 грн до 28,18−28,20 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,22−28,47 грн до 28,17−28,40 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,1−28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19. На этом фоне можно ожидать замедления активности экономики и снижения спроса на валюту со стороны импортеров. В этих условиях, без вмешательства внешних шоков, к концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня, около 28 грн. Причем до конца 2020-го он вряд ли покинет пределы диапазона 27,5−28,5 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

На межбанковском валютном рынке ситуация остается стабильной.

«Торги на межбанке в четверг проходили достаточно активно, но котировки существенно не изменились, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Доллар США против гривни так и не смог преодолеть уровень 28,20 грн. НБУ участия в торгах не принимает, нерезиденты тоже заняли выжидательную позицию. Торговая сессия четверга на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,19 грн, евро к гривне вырос до отметки 33,26 грн.

По данным НБУ, в банковской системе депозитный портфель в гривне за 10 месяцев текущего года к аналогичному периоду предыдущего года вырос на 27,1%, а в долларах США — на 5,3%. Кредитный портфель для бизнеса с января по октябрь 2020 года к аналогичному периоду прошлого года упал на 6%, а для физических лиц — на 8%.

Организация Объединенных Наций выпустила пессимистичный отчет по Украине: более 9 млн украинцев пострадают от экономических последствий пандемии COVID-19. По данным Минфина Украины, из фонда по борьбе с COVID-19 на оборудование больниц было потрачено лишь 0,9 млрд гривен из 7,6 млрд запланированных. Иными словами, деньги есть, но тратить их эффективно не получается. В итоге неосвоенными остались 20 млрд гривен. Тем временем ежесуточные число новых больных превысило 11 тысяч человек.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидаю коррекцию к уровню 28,30 грн. По курсу единой европейской валюты к гривне вероятен рост к отметке 33,35 грн", — утверждает Андрей Гойлов.

Однако на курс гривни может повлиять введенный правительством «карантин выходного дня».

«Гривня в пятницу, 13 ноября, торгуется на уровне 28,17 грн за доллар, в ожидании сезона налоговых выплат и заведения валютной выручки, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Волатильность на рынке в четверг показала, что рынок оживился и ищет направление для нового движения. Страна входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать валюту. Значительные распродажи могут надавить на курс. И единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые «сидят на гривне» после выхода из облигаций внутреннего государственного займа, а также НБУ с покупкой валюты. Если нерезиденты возобновят покупку валюты, вероятно, даже валютные выплаты не смогут компенсировать спрос.

Учитывая данные о новых зараженных коронавирусом в Украине, становится очевидно, что страна может в любой момент уйти на жесткий карантин и сейчас все зависит от политической воли и противостояния бизнеса. По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и «карантин выходного дня» повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит, «отпадет» часть импортеров, что может снизить давление на курс.

На этом фоне ожидаем сохранения высокой волатильности на рынке. Вероятно, в ближайшее время гривня будет двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1−28,25 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Стоить отметить, что в следующем году в Украине предусмотрен рост как минимальной, так и средней зарплат, что может повысить спрос на иностранную валюту. В частности, принятый в первом чтении госбюджет на 2021 год предусматривает повышение средней зарплаты с нынешних 11,9 тыс. грн до 13,6 тыс. грн в течение следующего года. Также запланирован рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года, а с июля — до 6,5 тыс. грн.

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