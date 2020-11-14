"Полный локдаун, вы уверены? Если ж.па, то хотим по полной?", — Андрей Павловский

Известный журналист, создатель Pavlovsky News Андрей Павловский, переболевший коронавирусом, считает, что полный локдаун в Украине приведет к бОльшим потерям экономики, чем «карантин выходного дня»

«Сам переболел коронавирусом. Состояние жесть. Те, кто болели, — знают, те, кто не болели, — не поверят.

Считаю, что нужно в любом случае решать проблему ежедневного роста больных на ковид. Сегодня уже больше 11 тысяч.

Полный локдаун — говорят предприниматели- давайте, вы уверены? Полный?

Закрыть все, как весной? Думаете, тогда будет легче или, если жопа, то хотим по полной?

Не нравится, что выручка упадет на 50%, так при полном локдауне упадет на все 100%.

Компенсацию бизнесу, говорят? Откуда деньги на эту компенсацию? У половины бизнеса почти все на минималках, компенсация будет копеечная…(вы же это понимаете, что платить будут с официалки).

Мы выбирали всю жизнь воров во власть, а теперь удивляемся??? Мы что не знали, что страну обворовывают или позволяли Супрун закрывать санэпидем службу? ￼

Но посмотрите социологию, все те, кто были 30 лет, за них снова проголосуют.

В Европе в выходные дни вообще никого на улицах, вы же знаете. В Словакии не мог магазин найти в воскресенье — все отдыхают…

Давайте 3 недели потерпим, а там посмотрим и уже будем решать, что с этим делать", — написал Павловский в Facebook.

Напомним, правительство ввело в Украине «карантин выходного дня», запретив работу заведений общественного питания, культурных и спортивных учреждений, гостиниц, кинотеатров, дискотек, ужесточив требования к работе общественного транспорта. Ограничительные меры по выходным будут действовать с 14 по 30 ноября 2020 года. Многие мэры крупных городов уже заявили свой протест и отказались выполнять требования Киева.

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