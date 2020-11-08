14 ноября 2020

Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения известного французского художника и одного из основателей импрессионизма Клода Моне. Родившийся в семье парижского бакалейщика мальчик очень рано увлёкся живописью. Юное дарование заметил пейзажист Э. Буден, начавший давать Клоду уроки на открытом воздухе. Но странным делом легко поступивший на факультет искусств юноша вскоре неожиданно для всех бросает университет и начинает зарабатывать на жизнь карикатурами и шаржами. Его работы пользуются огромной популярностью. Но на пике ранней славы он снова оставляет полюбившееся занятие и начинает писать… пейзажи!

Его мастерской становится природа. Антураж для своих пейзажей он порой создаёт сам — от выращивания удивительной красоты сада до устройства рукотворного пруда. Более того, возле дома художника находился парк с тополями, которые Моне любил изображать в разное время года и в разную погоду. Так вот, узнав, что эти тополя собираются срубить, он для того, чтобы закончить серию картин «Тополя на Эпте», приобрёл в собственность весь парк. Благо, денег на такие прихоти у него к тому времени уже хватало.

И при жизни, и после ухода в вечность фамилии художников Моне и Мане постоянно путали не только любители живописи, но и некоторые искусствоведы. Всё началось с одной парижской выставки, на которой пейзажи Клода Моне соседствовали со знаменитой «Олимпией» Эдуарда Мане. Но затем, когда все вокруг разобрались в особенностях творчества обоих художников, именно Моне удалось добиться того, чтобы «Олимпия» заняла место в Лувре. И именно Мане произнёс фразу, быстро прижившуюся в оценках творчества Моне — Эдуард назвал Клода «подлинным Рафаэлем воды»…

Главной героиней женских портретов Моне, которые по праву занимают не менее достойное место в его наследии, чем пейзажи, была первая жена Клода Камилла. С неё были написаны его знаменитые картины «Дама в зелёном», «Камилла с собачкой», «Японка» и «Женщина в саду». Камилла умерла в 32 года, и уже после её смерти Моне, вдохновлённый сходством своей приёмной дочери Сюзанны с ушедшей Камиллой, пишет двух «Женщин с зонтиками».

Название направлению импрессионизма дала картина Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression. Soleil Levant), написанная после поездки художника в Англию и Голландию в 1872 году. Вместе с друзьями — Ренуаром, Дега, Базилем — Клод Моне становится основателем движения импрессионистов и вскоре создаёт такие шедевры, как «Сирень на солнце», Поле маков у Аржантея", «Стога» и уже упомянутый «Завтрак на траве». Моне в работе был неистовым, но при этом всегда синхронизировал свой жизненный ритм с солнечным. Летом и зимой он вставал с первыми лучами солнца и засыпал сразу после заката. Его близкий друг Саша Гитри по этому поводу вспоминал: «Клод часто повторял: если солнце спит, что же мне ещё делать?..»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.