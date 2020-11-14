"В 2021 году бюджет "на дороги" превысит бюджет Минобороны. Война и пандемия закончились?" — Игорь Уманский

Экс-министр и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский утверждает, что деньги из «ковидного фонда» «закатали в асфальт». А в следующем году на «Большую стройку» потратят еще больше

«Закатать в асфальт». Обещал? Встречайте!

«Нам любые дороги дороги», или сколько украинцам стоит Укравтодор. Некоторые не хотят замечать, в чем проблема и в чем претензии — дороги нам точно нужны, но разве такими средствами?!

2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но и из-за беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое «Большое строительство» — яркое тому подтверждение.

За последние два года бюджет «на дороги» вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились?

Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где «собака зарыта», какая мотивация?

Теперь «следим за руками»:

1. С начала «Большого строительства» начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному «стечению обстоятельств» новым требованиям соответствуют только шесть компаний — любимцы «судьбы», или «картель», как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30−40%.

2. Если сложить все тендеры этой «гнусной шестерки» и вычислить эти «дисконты» — имеем (кто-то имеет!) около 36 миллиардов гривен — именно такую ​​сумму получил дополнительно Автодор с «ковидного фонда» на «Большую стройку». Магия цифр, не так ли?

То есть, без этих «шаловливых ручек» можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать «грязными ручками» «ковидный фонд», оставляя ресурс больным людям и больной экономике. Но есть факт — «ковидный фонд» искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?

3. «Если мед, то … отовсюду». Эйфория начала захватывать. «Стопы, повороты.» потеряны. Почти каждый месяц правительство начало искать, у кого еще можно отобрать и направить на «благую цель» — «ручки» дрожат от возможностей. То 2 миллиарда очередных добавят, то госбанки склонили выдать очередные миллиарды. «Их не остановить» — в жерло аппетита идет все. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 миллионов — это мелочи для них, но не для онкобольных. Кого беспокоят онкобольные?!

«Дураков» не так много. МВФ требует аудит как «ковидного фонда», так и Укравтодора. Правительству его делать страшно.

Страна приближается к экономическому Армагеддону. Сознательно?!" — написал Уманский в Facebook.

Напомним, в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд — 12 524 заболевших за сутки. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 525 176 случаев COVID-19. Кабмин ввел в Украине режим «карантина выходного дня». По мнению специалистов, медицинская система может рухнуть, не справившись с огромных количеством больных.

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