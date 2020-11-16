В работе успех гарантирован, но с финансами следует быть осторожнее: гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

Самый удачный бизнес-день ждет Весы

ОВЕН

Осуществление задуманного желательно перенести на другой период. Сейчас же лучше заниматься текущей работой. Чтобы не ошибиться в принятии важного решения, обращайте внимание даже на самые мелкие детали.

ТЕЛЕЦ

За важные дела лучше браться в начале дня — это время окажется более плодотворным. На службе что-то может затормозить продвижение к намеченной цели, но благодаря находчивости и изобретательности вы с легкостью найдете обходные пути.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный и плодотворный день. Удастся решить множество дел. Проявив фантазию и творческий подход, сумеете получить то, к чему стремились. Вечер посвятите полноценному отдыху.

РАК

Сегодня что-то может пойти не так, как вы планировали. Старайтесь спокойно воспринять критику со стороны окружающих и продолжайте дальше двигаться в выбранном вами направлении.

ЛЕВ

Благодаря своей целеустремленности и деловой активности удастся во многом добиться успеха. Нынешний день может принести немало приятных встреч и сюрпризов. Также это хороший период для экспериментов с имиджем.

ДЕВА

Ожидается довольно непростой день. Старайтесь трезво оценивать свои действия и поступки, чтобы в будущем не сожалеть об этом. Уделите пристальное внимание здоровью, не переохлаждайтесь.

ВЕСЫ

Для профессиональной сферы день окажется довольно таки удачным и плодотворным. А в семейных делах могут возникнуть какие-то разногласия, связанные с обсуждением вопросов, касающихся имущества или финансов.

СКОРПИОН

Намеченные на этот день планы могут претерпеть серьезные коррективы. Не принимайте все близко к сердцу и нервничайте из-за пустяков, иначе это может отразиться на вашем самочувствии. В денежных делах будьте внимательны и осторожны.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается довольно беспокойный день. Не исключено, что придется отложить некоторые дела или перенести намеченную встречу. Также это не лучшее время для начинаний или принятия важных решений. Вероятно, вечером к вам могут нагрянуть нежданные гости.

КОЗЕРОГ

День может выдаться весьма сложным. Не отступайте от намеченного, несмотря на трудности, которые могут возникать на вашем пути, и не стесняйтесь просить о помощи, если вам таковая потребуется.

ВОДОЛЕЙ

В начале дня вероятны какие-то проволочки в делах, но ближе к обеду ситуация должна наладиться. Это хорошее время для решения имущественных и финансовых вопросов, можно также отправляться за покупками.

РЫБЫ

В этот день вы почувствуете небывалый прилив сил. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Это неплохой период для поиска источников дополнительного заработка. Воздержитесь сегодня от похода по магазинам — деньги могут быть потрачены зря.

Хорошего вам дня!

Фото ednews.net/

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