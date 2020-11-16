Бывший нардеп Козырь продал швейцарцам 50% терминала в николаевском порту, — эксперт

Народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь, один из 59-ти подписантов представления в КСУ по незаконному обогащению, продал 50% терминала Эвери в николаевском порту дочернему предприятию швейцарской сырьевой группы Glencore International — нидерландской компании Renaisco B. V. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Одним из 59-ти народных депутатов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого КСУ отменил статью УКУ о незаконном обогащении (та, что обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей), был Борис Козырь. Известен достаточно специфически: как прогульщик, гречкосей и кнопкодав, а также любитель часов стоимостью квартиры в Киеве. Кстати, перед выборами в ВРУ Козырь пообещал, что разработает механизмы отзыва народных депутатов, которые не выполняют своих обещаний. Естественно, в результате ни механизмов, ни выполнений обещаний, ни наказания за это», — написал эксперт.

По словам Алексея Голобуцкого, недавно голландская компания Renaisco B.V., которая является дочерним предприятием швейцарской сырьевой группы Glencore International, приобрела более 50% доли в уставном капитале терминала Эвери в морском порту Николаева.

«При этом Морской терминал Эвери входит в состав группы компаний OREXIM, аффилированной с Козырем. Мы все в курсе, насколько европейский бизнес щепетилен в отношении законности источников доходов партнёров, даже одноразовых по сделке, не то что совладельцев. Так вот, интересно, знают ли европейские партнеры Козыря о его успехах на ниве легализации коррупции госслужащих?» — подчеркнул политолог.

Голобуцкий напомнил, что уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году: «Это было одним из требований ЕС в исполнении Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом».

Напомним, в результате анализа деятельности Верховной Рады Украины VIII созыва аналитиками «Чесно», парламентарий из Николаева Борис Козырь попал в топ-10 «кнопкодавов».

Фото © Слово и Дело

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