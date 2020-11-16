Медведчук и Кузьмин требуют от САП расследовать масштабное хищение средств из коронавирусного фонда

Почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Велике будівництво», якобы разворованы «Укравтодором» и подставными участниками тендеров. Об этом народный депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Телеграм-канале и опубликовал текст депутатского обращения-заявления от председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и народного депутата Рената Кузьмина, направленного в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

В частности, в документе нардепы ссылаются на опубликованную экс-советником главы ОП Игорем Уманским информацию о масштабных хищениях из коронавирусного фонда.

«Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы президента Украины „Велике будівництво“. Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний — „победителей“ тендеров, объявленных „Укравтодором“. В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: „победители“ выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах — более 14 млрд грн», — написано в депутатском обращении.



Народные депутаты просят и. о. руководителя САП Грищука считать это обращение официальным сообщением о совершении преступления.

«Просим считать это депутатское обращение сообщением о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Принять это заявление и безотлагательно зарегистрировать в ЕРДР изложенные в заявлении сведения по факту совершения должностными лицами „Укравтодора“ и шести компаний — „победителей“ тендеров уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В подтверждение регистрации сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР выдать нам соответствующий документ (выдержку из ЕРДР). Известить нас письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования», — говорится в депутатском обращении.

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