Почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты, — СМИ

Предлагаемое повышение адвалорного акциза на сигареты соответствует европейским нормам, принципам равной конкуренции и социальной справедливости. Об этом пишет «Левый берег» в статье «Помощь казне „малой кровью“: почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты».

«Адвалорная ставка — это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается. С 2013 года в Украине адвалор составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 грн. Законопроект № 3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%. Экономический эффект авторы документа оценивают в 3,5 млрд грн в год», — говорится в материале.

В странах ЕС размер адвалора варьируется и может достигать как 50−51% в Италии, так и 1% в Швеции. Предлагаемый акциз на уровне 16% не противоречит европейскому подходу.

По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн — потребители дешевых сигарет.

«Для этой категории любое подорожание сигарет — ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса, вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо… С точки зрения социальной справедливости, повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо», — пишет LB.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции. Международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

«Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса — а это международные табачные концерны — имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора. О каких неравных условиях на рынке в таком случае идет речь?» — пишет издание.

Кроме того, утверждение, что удорожание дорогих сигарет увеличит число курильщиков, также не находит подтверждения. Как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. В этом контексте повышение адвалора может, напротив, повлечь снижение числа новых курильщиков.

В статье напомнили, что в 2010—2013 годах адвалор находился на уровне 25%: «Однако в 2013-м ставку резко снизили до 12%. Что привело к ее резкому снижению, до сих пор остается загадкой».

На протяжении последних 7 лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали повышение и добивались сохранения статуса-кво, при котором дешевые сигареты незначительно уступают в цене премиальным.

«Одновременный рост цен на все сегменты сигарет постепенно выдавливает с рынка небольших конкурентов — отечественных производителей, которые сегодня обеспечивают недорогой продукцией простых украинских курильщиков», — пишет LB.

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