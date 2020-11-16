Офис прокурора вынудят дать оценку «пленкам Деркача-Кулика», — политолог

После победы Джо Байдена на выборах в США американские партнеры потребуют от украинских правоохранителей дать оценку вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в расследовании сайта «Обозреватель» «Как результаты выборов в США повлияют на позиции Украины на мировой арене».

По словам политического эксперта Владимира Цыбулько, американская сторона вряд ли будет применять новые санкции или усиливать имеющееся, но поставит украинскую сторону перед обязательством объективного расследования относительно появления «пленок Деркача-Кулика», где якобы президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден обсуждают назначения в Украине.

«Думаю, что уже скоро американские партнеры деликатно намекнут, что надо разобраться с фальсификаторами. И здесь уже будет вопрос к госпоже генпрокурору», — заявил эксперт в комментарии.

Владимир Цыбулько также прогнозирует усиление следственных действий со стороны американской Фемиды в отношении некоторых украинских граждан, и это может произойти уже на протяжении первого года президентства Байдена.

«Американцы будут стараться как можно быстрее привести Украину во вменяемое состояние, потому что последние полтора года были тяжелыми как для экономики страны, так и для ее граждан», — добавляет он.

Напомним, ранее в расследовании «РБК-Украина» сообщалось, что за «пленками Деркача» якобы стоит Игорь Коломойский.

«Роль Кулика — продемонстрировать коррупционность Джо Байдена и его сына. Именно Кулик в ГПУ расследовал «400-е» дело, которое содержало множество эпизодов преступлений Сергея Курченко и режима Януковича. По стечению обстоятельств, в этом деле фигурантами оказались все оппоненты Игоря Коломойского — Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, Алексей Филатов и даже экс-бизнес-партнер Вадим Шульман. В рамках этого же дела проходили и эпизоды по «Буризме», — говорилось в расследовании «РБК-УКРАИНА».

Также автор расследования отметил, что интерес Игоря Коломойского якобы состоит в том, что во время контактов приближенных к Коломойскому парламентеров с Рудольфом Джулиани была достигнута договоренность, в рамках которой помощь в победе Дональда Трампа будет конвертирована в содействие прекращению преследования Коломойского в США.

Напомним, что в США слушаются дела против Игоря Коломойского по заявлению его экс-бизнес-партнера Вадима Шульмана, а 21 июля «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба «отмыли» 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

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