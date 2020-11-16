Определился новый мэр Херсона

В Херсоне, где 15 ноября проходил второй тур местных выборов, городским головой избрали Игоря Колыхаева. Он победил с результатом 63,59% и отрывом от конкурента почти в 16 тысяч голосов, сообщает «Чесно».

Явка избирателей составила 21%.

Херсонская территориальная избирательная комиссия опубликовала протокол с результатами голосования, в котором за основателя партии «Нам здесь жить» Игоря Колыхаева отдали голоса 63,59% избирателей.

Оппонентом Колыхаева был действующий депутат горсовета, экс-мэр Владимир Сальдо.

Игорь Колыхаев родился 8 мая 1971 года в Херсоне. Окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в Санкт-Петербурге. После окончания вуза, Колыхаев вернулся в родной город и стал заниматься предпринимательством.

Колыхаев возглавляет ООО «Торговый дом Продексим». Это ряд предприятий, ориентированных на развитие сельского хозяйства, специализирующихся на выращивании и торговли зерновых культур, поставки нефтепродуктов аграрным предприятиям. Кроме того, есть фирмы, занимающиеся строительством водных станций на Херсонщине.

В 2019 года Колыхаев избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу № 184.

По информации издания, в Украинке (Киевская область) победил представитель «Европейской Солидарности» Александр Туренко, который обошел кандидатку от «Слуги народа».

В Каменец-Подольском мэром станет представитель ВО «Свобода» Михаил Поситко.

По информации Telegram-канала Рavlovskynews, в Одессе уже обработано 100% протоколов. Действующий мэр Геннадий Труханов выиграл выборы во всех районах Одессы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэром Одессы может снова стать Геннадий Труханов. По данным экзит-пола КМИС, за него проголосовали 55,1 процент избирателей.

Фото dosye.info/

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