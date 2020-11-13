17 ноября 2020

Это было ровно 40 лет назад. 14-летняя девочка по имени Софи из парижского пригорода Жантильи решила стать киноактрисой. Её родителям, простому шофёру и простой продавщице, идея эта, конечно же, нравилась. Но в её осуществление, при всей своей любви к единственной дочери, они верили с трудом. И тут, как это нередко бывает, на помощь им пришёл его величество случай. Подружка пригласила Софи поехать с ней в Париж на кастинг нового фильма режиссёра Клода Пиното. Удивительным образом, ни подружка, ни ещё полторы тысячи (!) участниц отбора кастинг так и не прошли, а вот Софи была замечена режиссёром и получила свою первую роль в кино. Фамилия у Софи была, как ей казалось, не очень звучная — Молю. И тогда она решила взять себе громкий псевдоним — Марсо. Так называлось пригородное шоссе, по которому девочка ехала на пробы. С тех пор весь мир знает её как Софи Марсо.

Воодушевлённые первым успехом дочери и последовавшим за ним новым успехом в фильмах «Бум» и «Бум-2», родители Софи без её согласия подписали 5-летний контракт с крупной кинокомпанией Gaumont. Но Софи, успевшая к тому времени уже ощутить вкус самостоятельной жизни, отказывалась выполнять прихоти кинопродюсеров компании. Судебный процесс против юной киноактрисы грозил ей выплатой неустойки в 1 миллион франков. Но тут на помощь девочке пришёл польский режиссёр Анджей Жулавски. Он просто души не чаял в юной красотке и всё сделал для того, чтобы неустойка была погашена, а их добрые отношения переросли в семейные узы.

Софи не смущало то, что супруг был старше её на 26 лет. Ей нравилось, как он ею восхищается, как снимает в своих фильмах, как дарит немыслимо дорогие подарки. Ради него она уехала в Польшу и выучила польский язык. Ради неё он построил под Варшавой и подарил ей огромный дом, о котором она могла только мечтать. Но после рождения сыночка Венсана, через 16 лет совместной жизни, превратившей маленькую застенчивую девочку в настоящую звезду мирового кино, Софи Марсо оставила своего Анджея и отправилась покорять Голливуд. Роль принцессы Изабеллы в фильме «Храброе сердце» Мэла Гибсона большой славы ей не принесла, но зато после этого предложения сниматься в картинах других известных продюсеров и режиссёров посыпались одно за другим.

Сегодня Софи Марсо успешна и богата. Она снимается в кино, играет в театре, публикует книги и пишет картины. Она воспитывает двух очаровательных детей и много времени уделяет своей работе в международной благотворительной ассоциации «Радуга», осуществляющей мечты обездоленных малышей из разных стран. Она востребована, как никогда. Девочка, взявшая себе псевдоним по названию пригородного шоссе, по которому ехала на первые в своей жизни кинопробы… Мечты сбываются.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.