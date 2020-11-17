Изменение политики Белого дома в отношении Китая позволит разблокировать сделку по «Мотор Сичи», — эксперт

Новая политика Вашингтона по налаживанию открытых торгово-экономических отношений с Китаем позволит Киеву разблокировать сделку по покупке «Мотор Сичи», не рискуя при этом утратить поддержку со стороны США в ключевых вопросах. Новый хозяин Белого дома Джо Байден не будет оказывать противодействия сделке, в первую очередь, чтобы продемонстрировать Китаю конец эры противостояния эпохи правления Трампа. Такое мнение озвучил директор Украинского аналитического центра, экономический эксперт Александр Охрименко.

«На пути к восстановлению торговых взаимоотношений между Китаем и США новоизбранному президенту США Байдену абсолютно бессмысленно продолжать политику Трампа и его администрации в отношении украино-китайской сделки по покупке акций „Мотор Сичи“. Байден в данном вопросе легко отступит, чтобы продемонстрировать, в первую очередь Китаю, свои благие намерения и готовность к взаимодействию», — прогнозирует Александр Охрименко.

Он напомнил, что как писала Wall Street Journal, представители администрации Трампа привлекли Эрика Принса, подрядчика частной службы безопасности и неформального советника уходящего президента, с просьбой о покупке украинской «Мотор Сичи». Киев, боясь утратить политическую поддержку Вашингтона, блокировал украино-китайскую сделку по покупке акций украинской авиадвигателестроительной компании китайскими бизнесменами после контактов президента Владимира Зеленского с советником США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Американская сторона не предприняла ни единого шага в направлении покупки «Мотор Сичи» — это лишь подтверждает отсутствие реального интереса американцев к украинской компании. Что и не удивительно, ведь истинный интерес администрации Трампа заключался вовсе не в покупке «Мотор Сичи». Срыв этой сделки — лишь часть общей стратегии в противостоянии США с Китаем, а Киев оказался заложником политики Вашингтона. Сейчас ситуация меняется, это нивелирует страхи украинской власти потерять поддержку США и открывает возможность завершить продажу «Мотор Сичи», — пояснил Александр Охрименко.

Американский политический истеблишмент резко критиковал политику администрации Трампа в отношении Украины и «Мотор Сичи». Так американский государственный функционер и политический деятель Роберт А. МакКоннелл заявил, что сделка, открывающая КНР доступ к технологиям в сфере производства авиадвигателей, не нравится США. Но, несмотря на это, инвестиция китайских бизнесменов в «Мотор Сич» и покупка ее акций полностью законны.

«Снова и снова мы читаем лекции Украине о верховенстве закона, неприкосновенности деловых сделок и необходимости защиты инвестиций, в то время как сами требуем от Украины не уважать китайские инвестиции и искреннее предложение о покупке», — заявил МакКоннелл, назвав политику Вашингтона поразительным лицемерием.

Как известно, покупка китайскими инвесторами украинской «Мотор Сичи» позволяла КНР снизить свою зависимость от стран Запада в сфере поставок авиационных двигателей. Со потеплением отношений между Китаем и США этот вопрос перестает быть настолько актуальным. Поэтому, по мнению Охрименко, китайцы с приходом Байдена будут ориентироваться на получение от государства Украина 3,5 млрд долларов возмещения ущерба в международном арбитраже, а не пытаться дальше бороться с украинской судебной системой, чтобы получить доступ к своему активу.

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