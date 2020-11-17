Экс-министр Уманский пытается объяснить провалы Минздрава успехами «Укравтодора», — СМИ

Бывший министр финансов Игорь Уманский пытается переложить ответственность за некомпетентность и неэффективность управления руководства Минздрава и провалы в борьбе с пандемией Covid-19 на успехи «Укравтодора» в программе «Велике будівництво». Именно этим можно объяснить сделанное недавно заявление с критикой «ковидного» фонда, пишет издание «РБК-Укриана».

Издание отмечает, что именно в этот период активизировались разговоры об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, а сам он даже вынужден был уйти «на самоизоляцию». По одной из версий, якобы из-за неспособности найти голоса в свою поддержку в Раде, и заявление Уманского может быть частью информкампании по поддержке министра.

Журналисты напомнили, что Уманский, который был автором идеи «ковидного» фонда в марте 2020 года, более 10 лет назад уже предлагал аналогичные решения в правительстве Юлии Тимошенко, когда сумел пролоббировать такой инструмент на фоне эпидемии свиного гриппа и глубокого падения экономики.

«Тогда фонд должен был наполняться за счет дополнительного выпуска государственных ценных бумаг, премьер-министр получила право единолично принимать решения о расходах фонда в форме отдельных поручений, чем активно пользовалась, выделяя деньги даже без согласования с бюджетным комитетом Рады», — пишет издание.

Согласно выводам Счетной палаты, средства Стабфонда преимущественно использовались по направлениям, которые не соответствовали цели его создания. Издание напоминает, что весной во время обсуждения «ковидного» фонда Уманский также пытался провести через парламент изменения в Бюджетный кодекс, существенно расширяющие полномочия Минфина по управлению этими средствами.

«Все это не понравилось ни профильному комитету парламента, ни в целом остальным депутатам Рады. В частности, вопросы возникли к непрозрачности распределения средств Кабмином, а также отсутствию стратегического видения направлений поддержки падающей экономики. Впоследствии размеры „ковидного“ фонда уменьшили в два раза — со 124 до 66 млрд грн», — написали журналисты.

Авторы материала также приводят статистику Минфина, согласно которой, по состоянию на 12 ноября, из 18,4 млрд грн, заложенных в «ковидном» фонде на потребности здравоохранения, использовано лишь 40% - 7,3 млрд грн. При этом непосредственно Минздрав потратил всего 33% выделенных денег. Самые большие расходы были осуществлены для доплаты медикам: 3,2 млрд грн из 5,9 млрд грн, предусмотренных бюджетом. То есть за два месяца до конца года половина денег остается неиспользованными. На обеспечение лабораторий и закупку средств индзащиты, по данным Минфина, потрачено 709,7 млн грн, или 23,8% от запланированных до конца года расходов. А на оборудование для приемных отделений опорных больниц, на которые запланировано потратить 4,7 млрд грн, фактические расходы составили всего 183 млн грн, или меньше 4%. Из 100 млн грн, которые собирались потратить на аппараты ИВЛ, израсходовано всего 42 млн грн.

«Другими словами, если следовать логике Уманского и выделить деньги Минздраву вместо дорог, расходов обороны, строительства школ и других якобы „лишних“ проектов, ведомство Степанова просто не сможет их освоить и к концу года — как того требует бюджетное законодательство — ресурсы вернутся в госказну неиспользованными. Является ли это лучшим способом решения проблемы? Вряд ли. 4 тыс. км уже отстроенных и отремонтированных дорог дают очевидный ответ на вопрос об эффективности использования этих средств», — резюмирует издание.

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