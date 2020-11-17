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Деньги

Китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли ведущие юркомпании мира для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба

16:24 17 ноября 2020
Фемида
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов «Мотор Сичи» в международном арбитраже будут вести одни из самых известных в мире юридических компаний, тесно связанных с американской системой правосудия. Это следует из официального сообщения на сайте группы DCH. Ранее, в начале августа этого года в DCH заявили о начале партнерства с китайской стороной по развитию украинского авиастроения, и в частности, двигателестроительного предприятия ПАО «Мотор Сич».

«Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО „Мотор Сич“ (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $ 3,5 млрд. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger», — сказано в сообщении DCH.

Как показало изучение сайтов перечисленных юридических компаний, все они являются лидерами в области международного арбитража, а в числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

Отдельного внимания заслуживает Гэри Борн — председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale. Он широко известен как выдающийся мировой авторитет в области международного коммерческого арбитража и международных судебных разбирательств.

«По нашей информации, на его разработках базируется большинство двухсторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и инвесторов», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» направили Министерству юстиции Украины Notice of Investment Dispute — уведомление об инвестиционном споре. В этом документе они указывают, что расценивают действия украинской власти в отношении актива инвесторов из КНР как попытку экспроприации их инвестиций. Это противоречит действующему между Украиной и КНР межправительственному Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

Фото Pixabay

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