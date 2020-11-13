18 ноября 2020

В дни нашей школьной юности этого седовласого и длиннобородого человека мы знали больше по имени. Его звали Карлом Марксом и его портретами (вместе с Фридрихом Энгельсом и Владимиром Лениным) были буквально завешаны улицы всех советских городов и сел, а также стены домов культуры и кинотеатров, музеев и библиотек. Вот почему, когда в университетские годы дошла очередь до глубокого штудирования трудов «основоположников марксизма-ленинизма» (как этих трёх слившихся воедино бородатых мужчин называли деятели Коммунистической партии), особого желания вникать в тонкости его биографии как-то уже не хотелось. А вот труды приходилось учить, находя в них единственно правильные трактовки обличения капитализма, безжалостно порабощавшего простой народ.

В то же время совершенно необъяснимым образом в личных дневниках, которые тогда модно было вести мальчишкам и девчонкам в старших классах, наряду со стихами о любви и верности и с фотографиями звёзд советского кино часто можно было встретить ответы Карла Маркса па вопросы анкеты, которая называлась «Исповедь» (или «Познай самого себя»). Такая анкета получила своё распространение в конце 1860-х годов. И через сто лет она оставалась по-прежнему интересной для нас, ребят, учившихся в 3-м киевском интернате, увлечённых и английским языком, и украинской классической прозой, и японской поэзией. Из ответов Карла Маркса на вопросы анкеты, предложенные ему дочерями Женни, Лаурой и Элеонорой, мне сразу и навсегда запомнилось 15-е, последнее, задание: «Ваш любимый девиз?» — «Всё подвергай сомнению…» Помнил его все годы. И не раз именно он помогал мне избежать ошибок, которые могли бы оставить заметный след в моей судьбе.

В тех ответах Маркса на вопросы «Исповеди» было ещё немало интересного. Ну, например, «Что вы больше всего цените в людях? В мужчине? В женщине?» — «Простоту… Силу… Слабость». Или: «Ваша отличительная черта?» — «Единство цели». Или: «Ваше представление о счастье?» — «Борьба». Я не знаю, лгал ли он, отвечая дочерям на эти вопросы, или говорил то, в чем был искренне убеждён, но его слова западали в душу, заставляли задуматься, подталкивали к пониманию сложности жизни, ожидающей молодых людей в будущем.

Читая гораздо позже воспоминания современников о Карле Марксе, создавалось впечатление, что его ответы на вопросы анкеты были им выстраданы. Он на протяжении 40 лет (!) писал свой «Капитал», проводя тысячи часов в библиотечных залах и досконально изучая каждое положение изобретённого им будущего «материалистического понимания истории». У него в результате едва ли не нищенских условий проживания в Лондоне в период с 1850 по 1855 год один за другим от разных болезней умирают трое маленьких деток — два сына Гвидо и Эдгар и годовалая доченька Франциска. Ему пришлось заложить последнее пальто для того, чтобы картошкой и хлебом спасти от голода любимую жену Женни и трёх оставшихся в живых дочерей… Годами единственным доходом Маркса был 1 фунт стерлингов, который он еженедельно получал за свои статьи в «Нью-Йорк Дейли Трибьюн».

К концу 1865 года, ровно 155 лет назад, он дописал труд всей своей жизни, состоявший из 1200 страниц рукописного текста. В начале 2001 года участниками опроса, проведённого корпорацией Би-Би-Си, автор «Капитала» был назван «Человеком тысячелетия». Вслед за ним места заняли автор знаменитой теории относительности Альберт Эйнштейн, сэр Исаак Ньютон со своим законом Всемирного тяготения и отец теории эволюции Чарльз Дарвин…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.