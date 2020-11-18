День пройдет неплохо, хотя легких успехов он не обещает: гороскоп на 18 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Действовать в этот день придется быстро и решительно, если хотите многое успеть. Не отвлекайтесь на второстепенные задачи и отложите обсуждение планов на более подходящий период.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный день для того, чтобы добиться отличных результатов на службе. Вы сумеете быстро и в срок справиться с поставленными перед вами задачами. Вечер сулит приятное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас важно не стоять на месте, а искать новые пути для достижения желаемого. Нынешний день, скорее всего, позволит чему-то научиться и получить весьма ценный опыт.

РАК

Звезды советуют запастись терпением, сегодня оно вам явно пригодится. Не исключено, что придется отказаться от каких-то своих планов ради чужого дела. В личной жизни не давайте повода для ревности.

ЛЕВ

На профессиональном поприще могут возникнуть разногласия с коллегами. Старайтесь сохранять спокойствие и действуйте согласно установленным правилам. Держитесь подальше от авантюр, сейчас велик риск финансовых потерь.

ДЕВА

Начало дня может оказаться несколько напряженным, но к обеду усилятся положительные тенденции и вы сможете без проблем решить все важные вопросы. Представится шанс наладить отношения с теми, с кем долгое время находились в ссоре.

ВЕСЫ

Легких успехов нынешний день не обещает. Однако вы сумеете таки достичь отличных результатов, если приложите определенные усилия и не станете зацикливаться на мелочах.

СКОРПИОН

Семейные дела сегодня могут потребовать больше внимания, чем обычно. Не исключены и серьезные расходы. Будьте внимательны, находясь на дорогах.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день благоприятен для различных начинаний. Полагайтесь на собственные силы, избегайте спешки и обдумывайте каждый свой шаг, если хотите получить хороший результат.

КОЗЕРОГ

Старайтесь с оптимизмом смотреть на происходящее, даже если что-то пойдет не так, как задумывалось. День хорош для решения финансовых вопросов, налаживания полезных связей.

ВОДОЛЕЙ

При решении важных вопросов старайтесь прислушиваться к советам более опытных людей и не отказывайтесь от предложенной помощи. Поберегите кошелек, воздержитесь от необдуманных трат.

РЫБЫ

Здравый смысл и умеренность во всем помогут избежать ошибок и достичь успехов в намеченном деле. Не давайте обещаний, выполнить их окажется не так-то легко. В личных отношениях вероятны приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

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