День пройдет неплохо, хотя легких успехов он не обещает: гороскоп на 18 ноября
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака
ОВЕН
Действовать в этот день придется быстро и решительно, если хотите многое успеть. Не отвлекайтесь на второстепенные задачи и отложите обсуждение планов на более подходящий период.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный день для того, чтобы добиться отличных результатов на службе. Вы сумеете быстро и в срок справиться с поставленными перед вами задачами. Вечер сулит приятное знакомство.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас важно не стоять на месте, а искать новые пути для достижения желаемого. Нынешний день, скорее всего, позволит чему-то научиться и получить весьма ценный опыт.
РАК
Звезды советуют запастись терпением, сегодня оно вам явно пригодится. Не исключено, что придется отказаться от каких-то своих планов ради чужого дела. В личной жизни не давайте повода для ревности.
ЛЕВ
На профессиональном поприще могут возникнуть разногласия с коллегами. Старайтесь сохранять спокойствие и действуйте согласно установленным правилам. Держитесь подальше от авантюр, сейчас велик риск финансовых потерь.
ДЕВА
Начало дня может оказаться несколько напряженным, но к обеду усилятся положительные тенденции и вы сможете без проблем решить все важные вопросы. Представится шанс наладить отношения с теми, с кем долгое время находились в ссоре.
ВЕСЫ
Легких успехов нынешний день не обещает. Однако вы сумеете таки достичь отличных результатов, если приложите определенные усилия и не станете зацикливаться на мелочах.
СКОРПИОН
Семейные дела сегодня могут потребовать больше внимания, чем обычно. Не исключены и серьезные расходы. Будьте внимательны, находясь на дорогах.
СТРЕЛЕЦ
Нынешний день благоприятен для различных начинаний. Полагайтесь на собственные силы, избегайте спешки и обдумывайте каждый свой шаг, если хотите получить хороший результат.
КОЗЕРОГ
Старайтесь с оптимизмом смотреть на происходящее, даже если что-то пойдет не так, как задумывалось. День хорош для решения финансовых вопросов, налаживания полезных связей.
ВОДОЛЕЙ
При решении важных вопросов старайтесь прислушиваться к советам более опытных людей и не отказывайтесь от предложенной помощи. Поберегите кошелек, воздержитесь от необдуманных трат.
РЫБЫ
Здравый смысл и умеренность во всем помогут избежать ошибок и достичь успехов в намеченном деле. Не давайте обещаний, выполнить их окажется не так-то легко. В личных отношениях вероятны приятные сюрпризы.
Хорошего вам дня!77
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