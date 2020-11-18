В 2020 году мы построили больше, чем в любой другой год за весь период независимости, — Кубраков

2020 год стал прорывным для инфраструктурной отрасли. Благодаря внедрению прозрачных процедур, своевременному финансированию и независимому контролю «Укравтодор» меньше чем за год успел построить и отремонтировать около 4 000 км дорог, что является рекордом для страны. В следующем году планируется построить и отремонтировать 6 800 км дорог. Об этом рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков, отчитываясь о годе работы в должности руководителя ведомства.

«Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать и сказать, что это было построено в прошлые годы, — это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период независимости», — заявил он.

Эти слова подтверждаются цифрами: если в 2019 году «Укравтодор» восстановил только 947 км дорог, то за неполный 2020 год уже отремонтировано 3 900 км из 4 200 км запланированных, а в следующем году агентство намерено построить и отремонтировать 6 800 км.

«Теперь одну дорогу ремонтируют сразу в нескольких областях, а какие именно дороги возобновлять — решает не политическая целесообразность, а Методология приоритезации ремонтов», — отметил Кубраков.

Кроме того, в этом году «Укравтодор» активно восстанавливает мосты.

«Уже отремонтированы 78 мостов и путепроводов, всего в 2020-м введем в эксплуатацию 100 искусственных сооружений. Уже ввели в эксплуатацию четыре моста-долгостроч — в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Восстановлены мосты в Донецкой области, разрушенные за годы войны на Востоке Украины», — сообщили в компании «Укравтодор».

Ключевым проектом стал Запорожский мост, движение по которому будет уже открыто до конца года. По словам Кубракова, контракт предусматривает завершение работ за 4 года, но благодаря привлечению 500 специалистов и круглосуточному режиму строительства мосты сдадут в эксплуатацию уже через 2 года.

При этом качество строительства мостов, как и дорог, впервые контролирует независимый технадзор. Флагманские проекты — австрийский технадзор на Запорожском мосту и строительство бетонной дороги Н-31 в Полтавской области. Как заметил глава «Укравтодора», независимый технадзор работает на каждом третьем километре дорог.

Как показали результаты социологического исследования группы «Рейтинг,» 76% украинцев отмечают улучшение качества дорог и увеличение ремонтов за последний год.

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