«Гей-эстетика — да, это Виктюк. И это было тогда, когда лютовала 121 статья»

Российский режиссер Кирилл Серебренников рассказал о легендарном театральном деятеле Романе Виктюке, с которым ему довелось сотрудничать на съемках.

«Роман Григорьевич снимался у меня в сериале — это было очень давно. Был всегда смешной и резкий: „Ррррррусские!“ Это его знаменитый клич… Мы встречались редко. Он пришёл на „Пластилин“, его реакция — незабываема, это отдельный рассказ… Он сделал спектакли для всех наших „великих“ артисток. Окружил их на сцене „любовью“ и красивыми парнями. Дима Бозин — его ученик, его муза, из просто „красивого парня“ стал ярким, отдельным актёром, носителем стиля. Виктюк сделал смелый шаг в русском театре — он открыл чувственность и откровенность, он говорил о сексе, о похоти, о геях, о маргиналах, об одиноких женщинах, и всегда — о Любви. Но за ней всегда — Одиночество. Всегда с придыханием, манерно, всегда под томную музыку. Гей-эстетика — да, это Виктюк. И это было тогда, когда лютовала 121 статья. „Попробуйте сделать это в мечети“ — он пробовал и делал», — отмечает Серебренников.

Режиссер приводит примеры эпатажных постановок Виктюка.

«Он хулиганил, он дерзил, он первый поставил Петрушевскую, он первый поставил Де Сада, Цветаеву и много кого ещё. Он возмутительно неправильно, на мой взгляд, сделал „Служанок“ Жене — превратив острую социальную притчу в гей-ревю под Далиду. Но эта мощная работа открыла новый тип спектакля — движенческий. Разговор тела. И это важнее, наверное, точности разбора и точнее иных смыслов. Его личный жанр „je suis malade“ — составил ему славу и стал упоительным объектом пародий. Он ненавидел советскую власть, да и вообще — власть, скучных дядек в серых пиджаках», — написал Серебренников.

«Яркие пиджаки. Яркая речь. Яркая долгая жизнь. Отдельность. Абсолютная узнаваемость. Сделал свой Театр, воспитал много учеников. Много почитателей. Много хейтеров. Незабываемый. Что ещё надо, чтобы называться „великим режиссером“? Да, ничего! Великий», — подводит итог Серебренников.

Фото: wikimedia.org

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