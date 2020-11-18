Счетная палата ни разу не проверяла использование госсредств УТОГ и УТОС в 2016–2020 годах, — СМИ

Несмотря на то, что Украинское общество глухих (УТОГ) и Украинское общество слепых (УТОС) ежегодно получают финансовую помощь из государственного бюджета, в 2016—2020 годах Счетная палата ни разу не проводила проверки использования этих средств. Об этом говорится в материале на сайте «Українські новини».

«В самих организациях утверждают, что отчеты об использовании бюджетных средств они передают в Фонд социальной защиты инвалидов и в Министерство социальной политики, а Счетная палата проверяет использование этих средств и выставляет результаты проверки на своих интернет-ресурсах», — сообщается в материале.

Учитывая, что согласно Конституции и законодательству Счетная палата действительно должна осуществлять контроль за использованием средств государственного бюджета, в том числе и общественными организациями, «Українські новини» направили запрос в палату относительно проверки использования средств УТОГ и УТОС.

«Планами работы Счетной палаты на 2016−2020 годы проведение мероприятий государственного внешнего контроля (аудита) по вопросам использования средств государственного бюджета на финансовую поддержку общественных объединений людей с инвалидностью, в том числе ВООИ „Украинское общество глухих“, „Украинское общество слепых“, не предусматривалось и фактически такие мероприятия не проводились», — говорится в ответе на запрос.

В плане работы палаты на первый квартал 2021-го года мероприятия по проверке этих обществ также не предусмотрены.

Напомним, комментируя работу всеукраинских организаций людей с инвалидностью «Украинское общество глухих» и «Украинское общество слепых», адвокат Александр Вознюк назвал их механизмами-попрошайками, которые не развиваются.

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