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Надійне моторне масло для стабільної роботи ДВЗ

14:11 19 ноября 2020
Надійне моторне масло для стабільної роботи ДВЗ

Коректність функціонування двигуна авто залежить від стабільності змащуючого шару, сформованого між сполученими поверхнями його механізмів. У процесі циркуляції масляного середовища по системі змащення на деталях формується захисна плівка, що розділяє їх фрикційні точки та знижує термонавантаженість. Таким чином запобігається передчасний знос мотору і поліпшується його потужностна віддача.

Компанія Oil2GO реалізує оригінальне моторне масло «Тотал», комплексний асортимент якого можна знайти за посиланням https://oil2go.com.ua/motornye-masla-dlya-legkovykh-avto?brand=total. Дана продукція цілком заслужено користується високим попитом та довірою світової автоспільноти.

Переважні характеристики автомасел Total

Продуктова лінійка Total містить змащувальні рідини, виготовлені з синтетичної, напівсинтетичної та мінеральної базової сировини преміум-класу. Їх склад збагачується ефективним пакетом присадок широкого спектру дії, завдяки чому мінімізується ризик пошкодження, корозійного ураження металевих деталей і нагароутворення на стінках силового вузла.

Автомасла Total також характеризуються паливозберігаючими властивостями і збільшеним терміном заміни. Деякі сорти виробляються спеціально для вимогливих моторів, оснащених системою каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів.

Оригінальна автохімія Total за вигідною ціною

Oil2GO є офіційним дистриб'ютором даної торговельної марки. У каталозі нашого інтернет-магазину представлений широкий вибір мастильних матеріалів сімейства QUARTZ, призначених для обслуговування бензинових і дизельних двигунів самого універсального автопарку.

Продукти розрізняються за літражем, в'язкісно-температурним класом SAE, специфікаціями API, ACEA, ILSAC й іншими технічними параметрами. Завдяки такому різноманіттю кожен автовласник зможе підібрати підходящий витратний матеріал для обслуговування свого «залізного коня».

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