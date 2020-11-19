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Политика

Даниил Гетманцев уничтожает малый и средний бизнес в Украине, – эксперты

14:21 19 ноября 2020
Даниил Гетманцев
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу ряда народных депутатов об отставке Даниила Гетманцева с должности главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом заявляют участники протестов, которые в последнее время проходят в Киеве с требованием отсрочить или отменить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

«Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и губительной налоговой политики, которую проводит глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев», — утверждают протестующие.

Требования бизнеса поддерживают и в экспертном сообществе.

«ФОПов нужно только поддержать. В отличие от вредительской политики Гетманцева, они кормят миллионы людей», — пишет у себя в Facebook политолог Юрий Романенко. По его мнению, Гетманцев плодит «безумные экономические законы».

«Впервые на этом месте человек, который категорически отказывается быть в диалоге с бизнесом, искать конструктив и компромисс, который упорно стоит на своем и предлагает откровенно вредные для экономики вещи. Тотальная фискализация бьет не по контрабанде, а по предпринимательству, которое едва теплится. Отставка Гетманцева — это требование ФОПов», — отметила у себя в Facebook Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

Как отмечает экономист Михаил Кухар, бездумная фискализация, которую проводит Гетманцев, оказалась полностью бесполезной и неэффективной «с точки зрения доходов бюджета, что показал уже этот год».

Предприниматели, экономисты, эксперты надеются, что Верховная Рада в ближайшее время сделает шаги навстречу малому и среднему бизнесу и спасет его от дальнейших губительных инициатив Даниила Гетманцева.

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