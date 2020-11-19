В ближайшем будущем стоимость компаний будут определять с учетом их вклада в устойчивое развитие, — эксперт

Корпоративное сообщество в Украине еще не осознает в полной мере свою ответственность за жизнь будущих поколений в нашей стране. Но дискуссии на эту тему идут все активнее. Так что вполне вероятно, что в ближайшем будущем стоимость украинских компаний будут определять уже с учетом их вклада в устойчивое развитие. Об этом пишет руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития компании «Фармак» Елена Зубарева.

По словам Елены Зубаревой, в Европе с 2018 года компании должны включать нефинансовые разделы в свои годовые отчеты. Такие требования предъявляются только к предприятиям с количеством сотрудников более 500 человек. Речь идет примерно о шести тысячах фирм.

«Нефинансовая отчетность в Евросоюзе перестает быть добровольным элементом корпоративной социальной ответственности (КСО). Это уже юридическое требование. Директива 2014/95/ЕС устанавливает правила раскрытия нефинансовых показателей. Они достаточно гибкие — можно полагаться на Глобальный договор ООН, принципы ОЭСР для многонациональных компаний, Глобальные инициативы по отчетности (GRI), ISO 26000 и так далее», — отметила Елена Зубарева.

Она также сообщила, что в Украине нет четких законодательных требований в отношении публикации нефинансовой отчеётности, и крупные компании самостоятельно принимают решение по этому вопросу.

«По данным мониторингового центра „ЕЛ.БІ.АЙ.“, общая динамика публикаций в украинском медиаполе по теме устойчивого развития и нефинансовой отчетности динамично растет: в 2019 году мониторинг украинских СМИ обнаружил 600 материалов, а в 2020 году опубликовано 1 200. Однако только у 2% публикаций по данной теме в 2019 году и у 7% в 2020 году речь идет о компаниях, которые уже опубликовали свои нефинансовые отчеты. Среди смельчаков медиа называют 12 компаний: „Метинвест“, 1+1, BNP Paribas Group, „Фармак“, „Континентал Фармерз Групп“, „Энергоатом“, „ПУМБ“, ГК „ФОКСТРОТ“, BDO, „Новая Почта“, ДТЭК», — пишет Елена Зубарева.

По ее словам, согласно последнему исследованию Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» (КСО), только 6 компаний из списка ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в Украине в 2019 г. на своих официальных сайтах опубликовали нефинансовые отчеты.

«К подобного рода отчетности стимулирует членство в ГДООН. Все украинские компании, которые являются членами Глобального договора ООН в Украине, ежегодно предоставляют нефинансовую отчетность. Это хорошая мотивация для бизнеса и для всей страны», — резюмировала эксперт.

Как ранее сообщалось, компания «Фармак» опубликовала нефинансовый отчет по корпоративной социальной ответственности, который подготовлен согласно обязательствам перед Сетью Глобального договора ООН. Нарастив производство на 35% за 5 лет, «Фармак» уменьшил потребление газа на 76%, электроэнергии — на 64%, а количество выбросов в атмосферу ежегодно снижается в среднем на 12−20%.

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