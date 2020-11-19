СМИ назвали заявления Уманского по «ковидному» фонду частью его политических амбиций

Заявления экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по борьбе с Covid-19 и его последствиями могут быть связаны с политическими амбициями бывшего чиновника, который накануне уволился из Офиса президента, где был советником главы ОП Андрея Ермака. Об этом говорится в статье агентства «УНИАН» «Уманский против Укравтодора: почему экс-министру сложно дается математика»

Как пишет УНИАН, бывший и. о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко образца 2009−2010 гг. Уманский запомнился одними из самых высоких ставок привлечения денег на внутреннем рынке, так называемая «пирамида ОВГЗ» с доходностью 29−30%.

По мнению автора, аналогичную историю Уманский якобы хотел «провернуть» в марте 2020 года, когда инициировал создание стабфонда по борьбе с Сovid-19 и его последствиями.

«Деньги снова предлагалось раздавать в ручном режиме, причем в перечне приоритетов, кроме помощи больницам и безработным, были такие экзотические статьи, как финансирование государственного ипотечного учреждения и коммунальных предприятий», — говорится в материале.

Однако огромный дефицит бюджета, заложенный в проекте этой инициативы, не поддержала Рада.

Недавно Уманский выступил с критикой выделения денег из «ковидного» фонда на дорожные нужды. В частности, по его словам, около 40% средств, которые идут на дорожное строительство, — разворовывается: «Если бы схема не работала, то деньги из „ковидного“ фонда выделять „Укравтодору“ не нужно было бы».

В ответ «Укравтодор» уличил экс-министра в манипуляциях и непонимании экономики дорожного строительства.

Впрочем, по мнению автора статьи, главный вопрос, который поднимает переписка Уманского с «Укравтодором»: можно ли было «перебросить» деньги с дорожного строительства на медицинские потребности?

По данным Минфина, который ежедневно публикует статистику использования денег из «ковидного» фонда, Минздрав использовал свои деньги всего на треть.

«Аппараты ИВЛ закуплены лишь на 40% от выделенных средств, надбавки медработникам обеспечены на 65%, лаборатории, и закупки СИЗ осуществлены всего на 19%. На оборудование для приемных отделений опорных больниц запланировано потратить 4,7 млрд грн, однако фактические расходы составили всего 183 млн грн или меньше 4%», — говорится в материале.

Автор приводит пример органов внутренних дел, которые освоили свое финансирование доплат для полицейских и военнослужащих соответствующих подразделений уже почти на 100%.

«Почти на 85% выбрал свою квоту Фонд по безработице. Дорожники освоили почти 65% всех выделенных денег из „ковид-фонда“ (это не единственный источник финансирования строительства, есть еще государственные гарантии, прямые расходы дорожного фонда, кредитные деньги). То есть абсолютное большинство получателей средств из этой структуры работают эффективнее Минздрава в вопросе освоения выделенных на борьбу с Сovid ресурсов», — подчеркивается в материале УНИАН.

Также автор обращает внимание, что Уманский почему-то не обратил внимание на Минздрав, который не использовал выделенные деньги вовремя, а возмутился именно работой «Укравтодора», который обновил инфраструктуру страны за уходящий год больше, чем за предыдущие несколько лет.

Также в материале автор сделал предложение, что тема «ковидного фонда» может служить поводом для дальнейших политических амбиций экс-министра.

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