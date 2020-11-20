Офис президента продолжает шантажировать Кличко, — эксперт

В Офисе президента Украины пытаются не допустить создания в Киевсовете коалиции партий «Удар» и «Европейская Солидарность», у которых достаточное количество депутатов, избранных на местных выборах 25 октября, для создания двухпартийного большинства. Поэтому на Банковой якобы готовят для Киевского городского головы Виталия Кличко несколько сценариев политического взаимодействия: жесткий — разделение должностей мэра столицы и главы КГГА и мягкий — сотрудничество между «Ударом» и «Слугой народа» в Киевсовете из-за назначения «людей Кличко» на должности в правительстве. Оба этих варианта слишком рискованны. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. Кураса НАН Украины Ростислав Балабан в эксклюзивном материале на сайте «Гордон».

По словам политолога, в ближайшее время должны выбрать секретаря Киевского городского совета, который является «не только спикером Киевсовета, но и правой рукой Кличко в плане подготовки, проведения и организации заседаний».

В то же время, по информации Ростислава Балабана, в Офисе президента предложили Виталию Кличко выбрать на должность секретаря любую кандидатуру из списка «Слуги народа».

«Без разницы. Любого из 12 «слуг», — озвучил информацию эксперт.

Также политолог пишет, что в ОП для Виталия Кличко предлагают «пряник» в виде возможного премьерства его бывшего заместителя.

«Слухи о смене премьера Шмыгаля после провала программы правительства и отсутствии годового иммунитета уже давно гуляют в кулуарах. И шорт-лист возможных кандидатов в ОП пополнился фамилией киевского девелопера Игоря Никонова. После освобождения из КГГА Никонов числится советником Виталия Кличко на общественных началах. Хотя их дружбе более пятнадцати лет. И именно на этом играет Андрей Ермак, рассказывая Кличко о радужных перспективах его друга в будущем. Если все срастется», — отметил Балабан.

Впрочем, по информации политолога, Виталий Кличко пока не принял окончательного решения по стратегическому для себя выбору: опираться на давних партнеров из «ЕС», или делить власть в городе со «слугами». И мэр якобы может выбрать политически нейтральный вариант, чтобы было «ни вашим и ни нашим».

«В команде Кличко видят своего секретаря… Называют даже имя — Владимир Бондаренко. В 2017-м он был уволен с должности руководителя аппарата КГГА после скандала о поддельном дипломе, но до сих пор является помощником Кличко на общественных началах», — написал политолог.

Ростислав Балабан считает, что тайное голосование за секретаря Киевсовета может стать знаковым для Виталия Кличко и определит его дальнейшую политическую судьбу: «Оно может как открыть поле для дальнейших политических маневров самого Кличко, так и сузить их до мизера. Если ошибка вдруг окажется фатальной».

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