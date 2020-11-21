В День Достоинства и Свободы Зеленский из больницы призвал "переосмыслить моральный опыт украинцев"

Президент Украины Владимир Зеленский, проходящий лечение от коронавирусной болезни, поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

«Каждый день вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины — свободной и достойной. Украины, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги, где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями», — заявил он на своем Telegram-канале.

Президент призвал обобщить и переосмыслить опыт разных поколений украинцев, боровшихся за демократию.

«В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы», — отметил глава государства, сообщает его пресс-служба.

21 ноября состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента. В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также почтил память украинцев, погибших во время Евромайдана.

Как писали «ФАКТЫ», 19 ноября правоохранители обыскали служебные помещения Музея Революции достоинства — причиной называют подозрения в хищениях.

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