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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1986
Скульптор: Francisco Catalá
Размер: 26×28 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
У моих родителей было трое сыновей. Я из семерых детей был самым младшим. Теперь трое сыновей и у меня. И у некоторых моих друзей тоже есть трое сыновей. Так распорядилась судьба. Не могу сказать, что за сыновей своих мы переживаем больше, чем за дочерей. Нет, и любим их, и переживаем за них, пожалуй, одинаково. Вот только воспитание сыновей требует порой куда больше усилий, чем воспитание девочек. Так уж сложилось. И ничего тут не поделаешь. Сегодня в мире отмечается День сыновей. И по этому поводу мне бы хотелось, друзья мои, рассказать вам одну весьма поучительную притчу.
В не очень богатой семье, проживавшей в высокогорном селении, было два мальчика-близнеца. И вот насколько они были между собой похожи внешне, настолько же сильно отличались характерами. Один из мальчишек был неисправимым оптимистом, а другой — полной его противоположностью. Всё ему не нравилось, всем и постоянно он был почему-то недоволен.
В день рождения близнецов родители решили позабавить их необычными (как сказали бы сейчас, прикольными) подарками. Загадывая наперёд, как поведут себя сыновья, отец и мать в комнату пессимиста принесли целую кучу суперсовременных игрушек — они хорошо знали, что мальчик увлекается машинками различных моделей, и решили просто завалить его ими. А в комнате второго сына отец оставил в праздничной коробке небольшую горстку… конского навоза. Зайдя через какое-то время к обладателю целого автопарка красивейших машинок, отец неожиданно нашёл его плачущим навзрыд и при этом горько причитающим:
— Что мне теперь со всем этим делать? Во-первых, друзья начнут ещё сильнее мне завидовать. Во-вторых, прежде, чем начать играть этими машинками, нужно прочитать уйму всяких инструкций. И в-третьих: рано или поздно они ведь сломаются и их придётся выбросить? Ведь так?..
С трудом успокоив ребёнка, отец заглянул в комнату второго сына. Там царило веселье! Поставив коробку с навозом на стол, мальчишка хлопал в ладоши и, улыбаясь, заглядывал в отцовские глаза.
— Чему ты так радуешься? — спросил тот.
— Ну, как же чему? Я ведь догадался! Вы с мамой решили подарить мне лошадку, о которой я так давно мечтал! Разве не так?..
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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