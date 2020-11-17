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«Фарфоровые» истории
23 ноября 2020
ВЕСЕЛЫЕ ВЫПИВОХИ
ВЕСЕЛЫЕ ВЫПИВОХИ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 37×58 см

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

3 декабря 1931 года в жизни Уинстона Черчилля произошло событие, в результате которого ход английской истории мог быть кардинально изменён. Именно в тот день Черчилля, приехавшего в Нью-Йорк для того, чтобы прочитать лекцию в Бруклинской академии музыки, сбила машина. Переходя Пятую авеню, он по английской привычке посмотрел сначала направо, а потом… А потом он уже никуда посмотреть не мог, потому как попал под проезжавший мимо автомобиль. К счастью для Черчилля (и, соответственно, для Великобритании), он остался жив. Но травмы оказались достаточно серьёзными — сильно были повреждены нос, лоб и грудная клетка, а также вывихнуто плечо. «Не понимаю, почему меня не раздавило, как яичную скорлупу, или не смяло, как крыжовенное варенье», — написал вечером в своём дневнике человек, которому в то время ещё только предстояло стать и английским премьер-министром, и нобелевским лауреатом в области литературы.

Как выяснилось, самое неприятное для Черчилля только начиналось. Являясь, как известно, большим любителем выпить, он, находясь в Америке, заглушить боль в груди и тоску по родине бокалом любимого коньяка или хотя бы виски никак не мог. В США в это время действовал сухой закон. Сухой закон в Америке вообще-то тема для отдельного разговора. В американскую конституцию за несколько веков её существования было внесено всего 27 поправок. Первые десять касались таких фундаментальных вещей, как свобода слова, свобода совести, право владеть оружием и т. д. Остальные 17 принимались, так сказать, по мере надобности. И только одна (!) из этих поправок в конституцию США была сначала внесена, а затем отменена. И касалась она как раз сухого закона. 16 января 1920 года 18-я поправка запретила на всей территории страны производство, транспортировку и продажу алкоголя. И 5 декабря 1933 года 21-я поправка, отменявшая поправку 18-ю, была ратифицирована.

За эти 13 лет Америка пережила такие потрясения, связанные с этими поправками, что их впору сравнивать разве что с Гражданской войной. В стране возникли нелегальные предприятия, производившие алкоголь. Расцвела контрабанда и по суше, и по морю. Появилась огромная сеть подпольных баров. В руки боссов гангстерских группировок, контролировавших незаконную продажу алкоголя, потекли миллионы долларов. А гонка самогона в домашних условиях и вовсе стала стихийным бедствием. Было зафиксировано 50 тысяч смертельных случаев и тысячи случаев слепоты, вызванных употреблением эрзац-алкоголя. Верхом же презрения сухого закона стало то, что коррумпированные врачи начали на официальных бланках выписывать рецепты, в которых чётко указывалось, что виски, коньяк или пиво предписываются больному такому-то в виде необходимого лечения. Количество «больных» в стране резко возросло.

Вот и спасителем сэра Уинстона Черчилля стал доктор, написавший в рецепте на его имя, что употребление спиртных напитков пациенту крайне необходимо, особенно во время приёма пищи! И дописал: доза спиртного не может быть меньше 250 миллиграммов. Виски по такому рецепту можно было приобрести в любой аптеке… Правда, всего лишь несколькими днями ранее, а именно 23 ноября, президент США Уоррен Хардинг своим указом запретил врачам выписывать подобные рецепты. Но врачи сделали вид, что просто не услышали его.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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