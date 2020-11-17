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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 37×58 см
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
3 декабря 1931 года в жизни Уинстона Черчилля произошло событие, в результате которого ход английской истории мог быть кардинально изменён. Именно в тот день Черчилля, приехавшего в Нью-Йорк для того, чтобы прочитать лекцию в Бруклинской академии музыки, сбила машина. Переходя Пятую авеню, он по английской привычке посмотрел сначала направо, а потом… А потом он уже никуда посмотреть не мог, потому как попал под проезжавший мимо автомобиль. К счастью для Черчилля (и, соответственно, для Великобритании), он остался жив. Но травмы оказались достаточно серьёзными — сильно были повреждены нос, лоб и грудная клетка, а также вывихнуто плечо. «Не понимаю, почему меня не раздавило, как яичную скорлупу, или не смяло, как крыжовенное варенье», — написал вечером в своём дневнике человек, которому в то время ещё только предстояло стать и английским премьер-министром, и нобелевским лауреатом в области литературы.
Как выяснилось, самое неприятное для Черчилля только начиналось. Являясь, как известно, большим любителем выпить, он, находясь в Америке, заглушить боль в груди и тоску по родине бокалом любимого коньяка или хотя бы виски никак не мог. В США в это время действовал сухой закон. Сухой закон в Америке вообще-то тема для отдельного разговора. В американскую конституцию за несколько веков её существования было внесено всего 27 поправок. Первые десять касались таких фундаментальных вещей, как свобода слова, свобода совести, право владеть оружием
За эти 13 лет Америка пережила такие потрясения, связанные с этими поправками, что их впору сравнивать разве что с Гражданской войной. В стране возникли нелегальные предприятия, производившие алкоголь. Расцвела контрабанда и по суше, и по морю. Появилась огромная сеть подпольных баров. В руки боссов гангстерских группировок, контролировавших незаконную продажу алкоголя, потекли миллионы долларов. А гонка самогона в домашних условиях и вовсе стала стихийным бедствием. Было зафиксировано 50 тысяч смертельных случаев и тысячи случаев слепоты, вызванных употреблением эрзац-алкоголя. Верхом же презрения сухого закона стало то, что коррумпированные врачи начали на официальных бланках выписывать рецепты, в которых чётко указывалось, что виски, коньяк или пиво предписываются больному такому-то в виде необходимого лечения. Количество «больных» в стране резко возросло.
Вот и спасителем сэра Уинстона Черчилля стал доктор, написавший в рецепте на его имя, что употребление спиртных напитков пациенту крайне необходимо, особенно во время приёма пищи! И дописал: доза спиртного не может быть меньше 250 миллиграммов. Виски по такому рецепту можно было приобрести в любой аптеке… Правда, всего лишь несколькими днями ранее, а именно 23 ноября, президент США Уоррен Хардинг своим указом запретил врачам выписывать подобные рецепты. Но врачи сделали вид, что просто не услышали его.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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