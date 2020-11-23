У Тельцов могут возникнуть трудности, а Весам звезды сулят успех на службе: гороскоп на 23 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Сегодня предоставится неплохая возможность воплотить в жизнь задуманное. Для достижения успеха придется действовать быстро, не оглядываясь по сторонам. Пешие прогулки перед сном окажут благотворное влияние на организм.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, многое в этот день может пойти не по плану, а трудности будут возникать в самых неожиданных местах. Старайтесь сохранять спокойствие, в решении важных вопросов надейтесь на собственные силы — только при таких условиях сумеете изменить ситуацию к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ

Удастся найти достойное применение своим талантам и продвинуться на несколько шагов вперед в важном для вас проекте. Возможно поступление заманчивых предложений. Однако, прежде чем согласиться на сотрудничество, стоит просчитать все риски.

РАК

Нынешний день нельзя назвать благоприятным, но серьезных потрясений он не сулит. Занимайтесь текущим вопросами, не отказывайте в помощи окружающим. Представится возможность познакомиться с теми, чей опыт окажется для вас очень полезным.

ЛЕВ

На профессиональном поприще день будет складываться довольно успешно. Благодаря коммуникабельности и проявленным деловым качествам сумеете добиться отличных результатов. Избегайте перегрузок и стрессов, они могут негативно сказаться на вашем здоровье.

ДЕВА

Эмоциональный фон сегодня будет несколько повышен, что, конечно же, может сказаться не только на отношениях с окружающими, но и на принятии важных решений. Постарайтесь все же, несмотря ни на что, сохранять спокойствие. Также сегодня стоит воздержаться от ненужных трат.

ВЕСЫ

Ваш авторитет сегодня возрастет. На службе сумеете представить себя как прекрасного генератора креативных идей и непревзойденного оратора. Вероятен также успех и в финансовых операциях. А вот на личном фронте, похоже, сгущаются тучи.

СКОРПИОН

Сегодня сможете добиться много, проявив упорство и твердость характера. Не откладывайте реализацию посетившей вас идеи в долгий ящик. Уделите внимание желудочно-кишечному тракту, не переедайте.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на начало трудовой недели, день окажется довольно спокойным и приятным. По возможности, отложите серьезные дела на другой период. Сейчас же вам звезды советуют найти себе необременительное занятие по душе.

КОЗЕРОГ

Дел предстоит немало, поэтому желательно составить себе список неотложных задач и четко ему следовать. Избегайте нервозности и излишней суеты. Следите за своим здоровьем, не оставляйте без внимания сигналы, которые подает ваш организм.

ВОДОЛЕЙ

Тщательно проверяйте поступающую информацию, сегодня не следует верить кому-либо на слово. Также будьте внимательны и осторожны в денежных делах и при подписании важных документов. В семейных отношениях вероятны разногласия, но вам удастся быстро решить возникший спор.

РЫБЫ

День окажется благоприятным для тех, кто занят в сфере коммерции и бизнеса. Деловое чутье позволит принять правильные решения. Для остальных нынешний период окажется довольно таки посредственным, не сулящим ничего плохого. В личных отношениях вероятны приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

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