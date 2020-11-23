Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому нужно проявить осторожность

Астрологический прогноз на 23−29 ноября

ОВЕН. Это благоприятный период для перемен как на профессиональном поприще, так и в личной жизни. Смело двигайтесь вперед — удача сейчас на вашей стороне. Финансовое положение не вызывает опасений, можно позволить себе крупные покупки.

ТЕЛЕЦ. На службе следует сконцентрироваться на новых идеях и планах, продумать альтернативные способы достижения намеченных целей. Избегайте финансовых рисков, не ввязывайтесь в сомнительные предприятия.

БЛИЗНЕЦЫ. Текущий период будет способствовать раскрытию творческого потенциала, поможет наладить нужные контакты. Вероятны дальние поездки, которые сулят немало приятных впечатлений.

РАК. Работа будет поглощать значительную часть вашего времени, порадуют отношения с коллегами. В личной сфере старайтесь больше внимания уделять близким, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

ЛЕВ. На первый план могут выйти вопросы карьеры и, скорее всего, перед вами будет стоять нелегкий выбор. Старайтесь спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение. В выходные ждите приятных новостей.

ДЕВА. Нынешний период подходит для поиска дополнительных источников заработка. Можно также пробовать свои силы в совершенно новом для вас деле. Субботу или воскресенье посвятите решению бытовых проблем.

ВЕСЫ. Звезды советуют немного снизить деловую активность и больше времени посвятить отдыху — нервное перенапряжение и физическое истощение сейчас грозят серьезными проблемами. Проявите разумную осторожность с деньгами.

СКОРПИОН. Не стоит цепляться за прошлое и корить себя за допущенные ошибки. Наслаждайтесь текущими моментами жизни. Сейчас судьба предоставляет неплохие шансы изменить все в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ. Предстоит немало контактов и интересных встреч. Удачными окажутся и деловые поездки. В личных отношениях старайтесь не давить на близких своим авторитетом, предоставьте им свободу действий.

КОЗЕРОГ. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Можете смело рассчитывать на помощь партнеров или влиятельных лиц. В денежных вопросах не стоит переходить разумных границ.

ВОДОЛЕЙ. Деловая активность обещает принести отличные результаты. Полученная информация может предоставить неплохие шансы для продвижения вперед. Однако будьте аккуратны с новыми знакомствами, не доверяйте первым встречным.

РЫБЫ. Старайтесь во всем соблюдать меру, не стройте слишком амбициозные планы. Помните, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. В выходные старайтесь не допускать разногласий с родственниками.

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