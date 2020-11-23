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Политика

В больших городах во втором туре выборов побеждает «За майбутнє»

13:12 23 ноября 2020
В больших городах во втором туре выборов побеждает «За майбутнє»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Согласно данным параллельных подсчетов голосов местными штабами, во втором туре выборов городских голов в четырех крупных городах страны побеждает партия «За майбутнє». Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Черкассах, по результатам предварительного подсчета голосов городской организации политсилы, действующий мэр и представитель партии «За майбутнє» Анатолий Бондаренко получает 56% поддержки против 44% у Виктора Евпака.

В полтавском штабе политсилы подсчитали голоса с участков, и согласно этим результатам представитель «За майбутнє» Александр Мамай имеет около 53% голосов против 47% у его оппонента от партии «Слуга народа» Сергея Иващенко.

В Никополе на Днепропетровщине о своей победе заявил представитель «За майбутнє» Александр Саюк. Кандидат сообщил, что его избирательный штаб насчитал 55% голосов за него и 41% за его конкурента от «Слуги народа» Руслана Олейника.

В Бердянске победу одерживает кандидат от «За майбутнє» Валерий Баранов. Об этом сообщили местные СМИ и избирательный штаб кандидата. По данным различных источников, Валерий Баранов набрал около 51,5% против 48,5% у его конкурента Александра Свидло (ОПЗЖ).

Напомним, «За майбутнє» накануне второго тура также занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Соответствующие данные опубликовала накануне Центральная избирательная комиссия.

Политическая партия «За майбутнє», лидером которой является народный депутат Игорь Палица, была создана в мае текущего года. С тех пор рейтинг партии, согласно социологическим исследованиям, только рос.

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