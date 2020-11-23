Эскиз Большого Герба Кохана «торпедирует» украинскую государственность, — политолог

Эскиз Большого Государственного Герба авторства Кохана «торпедирует» украинскую государственность, выставляя ее на посмешище и вызывая шквал критики. Такое мнение озвучил политолог Владимир Цыбулько в своем блоге на сайте «Корреспондент».

По мнению Цыбулько, президент Владимир Зеленский должен представить на рассмотрение ВРУ Большой Государственный Герб коллектива под авторством Якутовича, который выиграл все предыдущие конкурсы на лучший эскиз и утвержден Кабинетом министров в 2009 году, тем самым поставив точку в более чем столетней истории Большого Герба Украины.

«В 1997 году был проведен первый конкурс на лучший эскиз, который выиграл авторский коллектив художников и историков. В 2008/2009 годах на базе Указа президента был проведен новый конкурс, на котором победил тот же коллектив, к которому присоединился выдающийся украинский художник Якутович. Этот эскиз был утвержден Кабинетом министров как Большой Государственном Герб Украины (БГГУ)», — напомнил Цыбулько.

Эксперт добавил, что эскиз Большого Герба украинского художника Якутовича разошелся по миру и получил широкую поддержку и неоднократно чеканился НБУ на юбилейных монетах.

«Именно этот Герб изображен в зале официальных приемов Офиса президента, и Зеленский на его фоне дает интервью СМИ. Герб можно увидеть в воинских частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Казалось бы, президенту Зеленскому нужно сделать следующий шаг по преемственности украинского государства и внести Герб Якутовича в ВРУ», — написал Цыбулько.



Политолог удивлен, что в августе-сентябре Кабмин и монобольшинство в парламенте зачем-то объявили новый конкурс на Герб. Министр культуры Ткаченко уже объявил победителем эскиз Кохана, который вызвал лишь шквал критики в обществе.

«Понятно, что просто так ничего не делается. „Слуга народа“ хотела показать хорошую игру, но на самом деле их просто разыграл на амбициях и непонимании исторического процесса геральдист Андрей Гречило», — считает политолог.

На всех предыдущих конкурсах на Большой Герб эскизы Гречило ничего не выигрывали. По мнению Цыбулько, «у него был простой план — убедить монобольшинство и руководство ВР в необходимости проведения нового конкурса».

«И если он — Гречило, как главный геральдист, не может победить, то Герб не нужен… Но такая позиция „торпедирует“ украинскую государственность», — подчеркнул Цыбулько.

Также политолог отметил, что сам Гречило на этом конкурсе был назначен Минкультом руководителем жюри, что является полным конфликтом интересов, и протянул Герб авторства Кохана. Ведь, как отмечает эксперт, Гречило является публичным и активным противником необходимости принятия Большого Государственного Герба Украины.

Кстати, напомнил Цыбулько, Кохан подавал этот Герб на конкурс еще в 1996 году, однако был раскритикован.

Более того, как написал Цыбулько, Архистратиг Михаил (Архангел Михаил. — Авт.) не имеет никакого отношения к украинской геральдике и впервые появляется в московской геральдической традиции для обозначения «киевской части» царского титула в «Царском Титулярнике» от 1672 года.

«В свое время Михаил Грушевский назвал это произведение «русским казенным гербом», — сообщил политолог.

Напомним, ранее историк Олег Однороженко сообщил, что победитель конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины Алексей Кохан в своих ранних работах еще в советское время высмеивал националистически настроенных украинцев.

195

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter