24 ноября 2020

Совсем не случайно День друзей, ежегодно отмечаемый в Америке 24 ноября, совпадает с днём рождения известного американского психолога и писателя Дейла Карнеги (1888−1955). Многим хорошо известна книга Карнеги, изданная в 1936 году и до сих пор являющаяся необычайно популярной не только на родине автора, а и во многих странах мира. Называется она «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». И полное название сегодняшнего праздника практически совпадает с этим названием — День завоевания друзей и оказания влияния на людей.

Дейл Карнеги родился на ферме Меривилль в штате Миссури и детство своё провёл в большой бедности. Однако это не помешало целеустремлённому парню поступить в педагогический колледж в Уорренсбурге и получить неплохое образование. Бедность помогла ему определиться в главном — если хочешь чего-нибудь в жизни добиться, попробуй отличиться тем, что у тебя получается лучше, чем у других.

У молодого Карнеги не просто получалось блестяще участвовать в дискуссиях, демонстрируя всем навыки ораторского мастерства. Ему удалось найти и чётко сформулировать новые способы эффективного общения, положенные позднее в основу написания целого ряда книг.

Сегодня во многих книжных магазинах Америки произведения Дейла Карнеги по старой традиции будут выставлены на самых видных местах и, как обычно, их продажа принесёт неплохой доход издателям. Нам же остаётся обратиться к тем невероятно полезным советам знаменитого психолога, которые с годами ничуть, на мой взгляд, не потеряли своей актуальности.

«Не унижать — как это верно! Как это жизненно важно! И, сколько бы мы ни говорили об этом, не многие из нас задумываются над этим. Мы порой грубо топчем чувства других, добиваемся своего, находя ошибки, произнося угрозы, критикуя подчинённого или ребёнка перед посторонними. В то время, как минутное раздумье, обдуманное слово, искреннее понимание состояния другого человека сделали бы куда больше для смягчения острой боли…»

«Улыбка ничего не стоит, но так много даёт. Она обогащает тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто её дарит. Она порой длится лишь мгновение, а в памяти может остаться на всю жизнь. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без неё, и нет такого бедняка, который не стал бы от неё богаче. Она создаёт счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности и словно служит паролем для друзей…»

«Запомните: вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь и что делаете. Ваше состояние определяется тем, что вы обо всём этом думаете…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.