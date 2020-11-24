Неплохой и весьма плодотворный день: гороскоп на 24 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

День удачен для различных начинаний. Однако не стоит идти напролом, пытаясь достичь своей цели, и тратить время на пустые разговоры. Избегайте физических перегрузок, берегите спину.

ТЕЛЕЦ

Успехов сегодня удастся добиться только в том случае, если будете действовать самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь. День благоприятен для занятий спортом и дел, связанных с физическим трудом.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день обещает пройти плодотворно, особенно для людей творческих. Неплохо бы вернуться к своим давним идеям или проектам — сейчас сумеете довольно быстро воплотить задуманное в жизнь.

РАК

Можно решать финансовые вопросы, посещать различные инстанции. События нынешнего дня могут стать началом кардинальных перемен в вашей судьбе — сегодня велика вероятность повстречать свою вторую половинку.

ЛЕВ

Из задуманного многое удастся осуществить. Также неплохо пойдет решение финансовых вопросов. Не исключено получение заманчивого предложения о долгосрочном сотрудничестве.

ДЕВА

В этот день не стоит ожидать легких побед. Запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что на вашем пути могут возникнуть преграды. Но благодаря напористости и целеустремленности сумеете достичь неплохих результатов.

ВЕСЫ

Ожидается довольно приятный день, хотя каких-то конкретных результатов он не сулит. Займитесь самообразованием, решайте текущие вопросы. В личной жизни избегайте выяснения отношений, особенно на повышенных тонах.

СКОРПИОН

Старайтесь двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. Сейчас вы способны на многое, главное — верить в себя. На службе представится неплохая возможность быстро справиться с поставленными задачами. Не исключены денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, полученное известие заставит откорректировать намеченные планы. Могут возникнуть какие-то мелкие недоразумения или недопонимание с окружающими. Спокойно реагируйте на сложившуюся ситуацию, не давайте волю своим эмоциям.

КОЗЕРОГ

Первая половина дня может оказаться весьма напряженной. Особенно будьте внимательны и аккуратны при оформлении важных бумаг. Не спешите ставить свою подпись, не изучив досконально содержимое документа.

ВОДОЛЕЙ

На службе могут возникнуть проблемы из-за несогласованности действий. Старайтесь спокойно реагировать на происходящее, воздержитесь от критики в адрес коллег. Вероятно улучшение материального положения, звезды обещают прибыль от давних проектов.

РЫБЫ

Ожидается спокойный и весьма плодотворный день. Сумеете решить массу текущих дел, если будете действовать последовательно, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. Смело доверьтесь своей интуиции, она не подведет в нужный момент.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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