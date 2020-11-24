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Гороскоп

Неплохой и весьма плодотворный день: гороскоп на 24 ноября

8:14 24 ноября 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

День удачен для различных начинаний. Однако не стоит идти напролом, пытаясь достичь своей цели, и тратить время на пустые разговоры. Избегайте физических перегрузок, берегите спину.

ТЕЛЕЦ

Успехов сегодня удастся добиться только в том случае, если будете действовать самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь. День благоприятен для занятий спортом и дел, связанных с физическим трудом.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день обещает пройти плодотворно, особенно для людей творческих. Неплохо бы вернуться к своим давним идеям или проектам — сейчас сумеете довольно быстро воплотить задуманное в жизнь.

РАК

Можно решать финансовые вопросы, посещать различные инстанции. События нынешнего дня могут стать началом кардинальных перемен в вашей судьбе — сегодня велика вероятность повстречать свою вторую половинку.

ЛЕВ

Из задуманного многое удастся осуществить. Также неплохо пойдет решение финансовых вопросов. Не исключено получение заманчивого предложения о долгосрочном сотрудничестве.

ДЕВА

В этот день не стоит ожидать легких побед. Запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что на вашем пути могут возникнуть преграды. Но благодаря напористости и целеустремленности сумеете достичь неплохих результатов.

ВЕСЫ

Ожидается довольно приятный день, хотя каких-то конкретных результатов он не сулит. Займитесь самообразованием, решайте текущие вопросы. В личной жизни избегайте выяснения отношений, особенно на повышенных тонах.

СКОРПИОН

Старайтесь двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. Сейчас вы способны на многое, главное — верить в себя. На службе представится неплохая возможность быстро справиться с поставленными задачами. Не исключены денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, полученное известие заставит откорректировать намеченные планы. Могут возникнуть какие-то мелкие недоразумения или недопонимание с окружающими. Спокойно реагируйте на сложившуюся ситуацию, не давайте волю своим эмоциям.

КОЗЕРОГ

Первая половина дня может оказаться весьма напряженной. Особенно будьте внимательны и аккуратны при оформлении важных бумаг. Не спешите ставить свою подпись, не изучив досконально содержимое документа.

ВОДОЛЕЙ

На службе могут возникнуть проблемы из-за несогласованности действий. Старайтесь спокойно реагировать на происходящее, воздержитесь от критики в адрес коллег. Вероятно улучшение материального положения, звезды обещают прибыль от давних проектов.

РЫБЫ

Ожидается спокойный и весьма плодотворный день. Сумеете решить массу текущих дел, если будете действовать последовательно, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. Смело доверьтесь своей интуиции, она не подведет в нужный момент.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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