Казахстанские СМИ о подделанном ПЦР-тесте министра Криклия: «Украинские власти устроили международный скандал»

СМИ Казахстана активно обсуждают инцидент с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и послом Украины Петром Врублевским, которых не пустили на встречу с премьер-министром Казахстана из-за фальшивых тестов на коронавирус.

В частности, «Комсомольская правда в Казахстане» написала, что «речь на этот раз не о деньгах, но ситуация по-настоящему позорная».

«Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия власти Казахстана поймали на откровенном обмане», — сообщило издание.

В то же время, Forbes.kz пишет, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин не встретился с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием из-за просроченных ПЦР-справок (более пяти дней) членов украинской делегации.

Политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook раскрыл суть обмана, которая состояла в том, что тесты Криклий и Врублевский подделали на цветном принтере, и это стало известно службе безопасности премьера Казахстана.

«Услышав о том, что ПЦР-тесты должны быть не старше пяти суток, Криклий с Врублевским по старой привычке решили воспользоваться цветным принтером и исправить дату. То ли их поймали непосредственно у принтера, или уже после служба безопасности обратила внимание на неуклюжую попытку подделки, факт остается фактом — обоим указали направление на Запад и немного на Север», — написал Голобуцкий.

Напомним, Владислав Криклий является многократным фигурантом коррупционных скандалов. Как сообщил нардеп Дубинский, против него даже были заведены уголовные дела за злоупотребление служебным положением в корыстных целях.

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