Андрей Богдан назвал Медведчука «вечным политиком»

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором охарактеризовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Самые интересные моменты интервью опубликовало издание «Новое Время».

Богдан считает, что Медведчук имеет высокий процент украинского электората и довольно большое влияние как политик в обществе: «Медведчук никогда не был и не будет бизнесменом. Он всегда был именно политиком. Он видит мир по-своему, я с ним во многом не согласен, но он никогда не прекращал быть политиком. Самая точная его характеристика — «вечный политик».

Как утверждает Богдан, отношения Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина надо использовать только во благо страны.

«Наверное, [Путин и Медведчук] понимают друг друга с полуслова и у них есть какая-то дружба, общие интересы. Что-то их объединяет. Наверное, [Медведчук] может его убедить сделать шаг назад. Я бы постарался [использовать Медведчука в этих целях], но у Медведчука очень одиозная [репутация] для общества в Украине, хотя он имеет довольно высокий процент электората», — сказал Богдан в интервью Собчак.

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