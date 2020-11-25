Законопроект «Дія City»: получат ли налоговые льготы компании, не имеющие отношения к IT-бизнесу?

Часто можно слышать мнение, что Украина имеет огромный потенциал развития сферы высоких технологий. Государство решило помочь отечественным айтишникам, анонсировав запуск проекта «Дія City», согласно которому резиденты «Дія City» — как украинцы, так и иностранцы — будут работать не в рамках существующего в Украине законодательства, а по специальным правилам, в томи числе и налоговым, прописанным в ряде законопроектов, которые уже подготовила команда Минцифры. Тем временем бизнес-ассоциации Украины и народные депутаты представили альтернативный законопроект «О стимулировании развития сферы информационных технологий в Украине», также направленный на реализацию концепта «Дія City», но с некоторыми отличиями. И похоже, альтернативный документ имеет некоторые слабые места.

В частности, это позиция разработчиков документа в отношении того, кто именно может стать участником проекта «Дія City». Ведь не секрет, что в условиях льготного налогообложения для участников появится немало организаций, желающих получить статус IT-компании, даже если фактически они таковыми не являются.

«Когда в стране создается определенный особый режим, необходимо обеспечить прозрачные способы входа и выхода из него, чтобы не допустить злоупотреблений, — признала на пресс-конференции в УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат Кира Рудик. — В правительственном законопроекте есть критерии отбора участников и институт, принимающий решение, — Минцифры. В нашем же законопроекте есть только перечень определенных видов экономической деятельности, по международным стандартам, который определяет, является ли организация IT-компанией и может ли она стать участницей „Дія City“. Мы считаем, что это самый простой и правильный способ определения круга участников проекта», — отметила нардеп.

Еще одним неоднозначным предложением альтернативного законопроекта стало отсутствие четко прописанных параметров финансирования участниками «Дія City» сферы образования. А ведь именно учебный процесс сейчас больше всего требует диджитализации, особенно в условиях пандемии. Но разработчики альтернативного законопроекта понимают «образование» по-своему и о широких массах населения не задумываются.

«Сейчас почти каждая крупная IT-компания тратит львиную часть своей прибыли на образование молодых специалистов и на повышение квалификации сотрудников внутри компании, — заявила Кира Рудик. — Ведь если ты не вкладываешь в развитие своих сотрудников, ты теряешь позиции на рынке. Главное, что эти инвестиции в образование регулируют и контролируют сами компании, в зависимости от потребностей рынка. Сейчас не менее 10 миллионов долларов в год тратят на образовательные программы только пять ведущих отечественных IT-компаний. Но это происходит добровольно. Мы считаем, что обязательные отчисления на образование являются не эффективными, так как не ясно, кто и как будет распределять собранные средства, а также они снизят инициативу компаний по добровольному финансированию образовательных проектов. Поэтому мы предлагаем ничего не менять и не вводить обязательные отчисления на сферу образования участниками «Дія City», — подытожила Кира Рудик.

Также в альтернативном законопроекте «О стимулировании развития сферы информационных технологий в Украине» не прописаны социальные гарантии работников IT-компаний, отсутствуют предпосылки для развития венчурного инвестирования и проигнорированы нормы об авторском праве и служебных произведениях, являющиеся частью процесса гармонизации украинского права с правом ЕС.

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