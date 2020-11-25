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Деньги

Кабмин возобновил выплаты на детей физлиц-предпринимателей

16:11 25 ноября 2020
Деньги

Кабинет Министров решил возобновить с 1 ноября 2020 года выплату физическим лицам-предпринимателям помощи на детей — это связано с действием карантина выходного дня. Как сообщает «Укринформ», постановление приняли на заседании правительства.

Министр соцполитики Марина Лазебная обратилась к правительству с просьбой возобновить программу поддержки физических лиц в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года — продолжить выплаты помощи на детей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что размер помощи составит 2 тыс. грн на каждого ребенка, а всего на программу выделят более 1 млрд грн.

Выплата будет производиться на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога.

Постановление вступит в силу с 1 ноября 2020 года.

Напоминаем, Зеленский пообещал поддержать бизнес Украины во время карантина.

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